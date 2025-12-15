ASAYİŞ:
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü lisenin 3. katından düşen 15 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.

15 Aralık 2025 Pazartesi 16:12

 Olay, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi D.T. (15), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.  
 Olay sonrası okul idaresinin aldığı kararla öğrenciler evlerine gönderildi.  
 Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
