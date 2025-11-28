Çayırovalı öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu

Çayırovalı öğrenciler, doğa ve ağaç sevgisini deneyimleyerek öğrendi. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’yle iletişime geçen Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nda çam ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu. 25 Kasım Salı günü Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi’ne giden öğrenciler burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan alanlarda fidanları dikti. Ağaç dikim etkinliğine katılan öğrenciler, kendileri için hazırlanan etkinlikten ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

MİNİK ÖĞRENCİLER, FİDAN DİKTİ

Ağaç dikim etkinliğinin ikinci gününde ise bugün Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, yine Gençlik Parkı’nda kendileri için hazırlanan alanlarda çam fidanlarını toprağa ekti. Öğretmenlerinin gözetiminde ağaçları toprakla buluşturdu. Minik öğrencilerin, ağaç dikerken mutlulukları gözlerinden okunurken, Çayırova Belediyesi’ne ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti. Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada daha yeşil bir Çayırova ve ilçe genelindeki öğrencilere çevre bilinci aşılamak adına bu tarz çalışmaların devam edeceği belirtildi.





(Erkan ERENLER)