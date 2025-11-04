banner1208
EĞİTİM:
Büyükşehir personeline dijital güvenlik eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında belirlenen denetim ve tedbirleri kurum genelinde uygulamaya başladı. Bu bağlamda kurum personeline yönelik “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi” düzenledi.

04 Kasım 2025 Salı 15:27

 KONGRE MERKEZİ’NDE DÖRT GRUP HALİNDE EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Dijital Dönüşüm Rehberi hakkında kurum personeline bilgi seminerleri düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerde görev yapan personeller, dört ayrı oturumdan birine dahil olarak eğitimi tamamladı. Eğitimler teknik birimlerden idari kadrolara kadar tüm çalışanları kapsayacak şekilde planlandı.

 

AMAÇ; GÜVENLİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimin temel amacı, dijitalleşme sürecinde kurum verilerinin korunması, siber tehditlere karşı önlem alınması ve çalışanların güvenli dijital davranışlar geliştirmesini sağlıyor. Bu kapsamda güçlü parola oluşturma ve yönetimi, sosyal mühendislik saldırılarına karşı korunma yolları, e-posta ve internet güvenliği, kişisel verilerin korunması ve kurum içi bilgi güvenliği politikalarına uyum gibi konular eğitimde ele alındı.

 

DİJİTAL EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilgi güvenliği kültürünü kurumsal bir alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda da benzer farkındalık eğitimleri düzenlendi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu programlarla çalışanların dijital tehditlere karşı güncel kalması ve kurumun bilgi güvenliği seviyesinin sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlanıyor.

(Emre KAHRAMAN)

