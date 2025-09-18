Hyundai Motor Türkiye’den üniversite öğrencileri için staj fırsatı

Hyundai Motor Türkiye, üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik tasarladığı 9 aylık uzun dönem staj programı HGenius için başvuru sürecini başlattı. Program kapsamında genç yetenekler, Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit Fabrikası’nda ve İstanbul Ofisi’nde gerçek projelerde yer alarak profesyonel iş deneyimi kazanma fırsatı bulacak.

Mühendislik ve işletme gibi ilgili bölümlerin son sınıfında okuyan öğrenciler için özel olarak tasarlanmış ve 9 aylık uzun dönem staj programı 8. kez hayata geçecek. Katılımcılar program kapsamında, Hyundai’nin farklı departmanlarında gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel olarak gelişme fırsatı elde ederken; Güney Kore kültürünü yakından tanıma ve ileri üretim teknolojilerini inceleme imkanı bulacak. Program kapsamında öğrenciler, profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlere katılacak ve farklı görevlerde yer alarak deneyim kazanacak. Mezuniyet sonrasında ise Hyundai Motor Türkiye’de öncelikli işe alım hakkı elde etme şansı bulacak.



HGenius Programı’na başvurular 30 Eylül’e kadar sürecek

Programa katılmak isteyen adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıf öğrencisi olmaları, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve güçlü iletişim ile analitik becerilere sahip olmaları gerekiyor. HGenius Programı’na başvurular 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam ederken; başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Hyundai Motor Company’nin LinkedIn sayfası üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.







