EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hyundai Motor Türkiye’den üniversite öğrencileri için staj fırsatı

Hyundai Motor Türkiye, üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik tasarladığı 9 aylık uzun dönem staj programı HGenius için başvuru sürecini başlattı. Program kapsamında genç yetenekler, Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit Fabrikası’nda ve İstanbul Ofisi’nde gerçek projelerde yer alarak profesyonel iş deneyimi kazanma fırsatı bulacak.

Hyundai Motor Türkiye'den üniversite öğrencileri için staj fırsatı

18 Eylül 2025 Perşembe 20:16

 Hyundai Motor Türkiye (HMTR), üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri için tasarladığı HGenius Uzun Dönem Staj Programı'nın yeni dönem başvurularını almaya başladı. Türkiye’de 30 yıla yakın süredir faaliyetlerini sürdüren HMTR, bu program aracılığıyla genç yeteneklere uluslararası bir çalışma ortamında gerçek zamanlı deneyim kazandırmayı ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedefliyor.
Mühendislik ve işletme gibi ilgili bölümlerin son sınıfında okuyan öğrenciler için özel olarak tasarlanmış ve 9 aylık uzun dönem staj programı 8. kez hayata geçecek. Katılımcılar program kapsamında, Hyundai’nin farklı departmanlarında gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel olarak gelişme fırsatı elde ederken; Güney Kore kültürünü yakından tanıma ve ileri üretim teknolojilerini inceleme imkanı bulacak. Program kapsamında öğrenciler, profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlere katılacak ve farklı görevlerde yer alarak deneyim kazanacak. Mezuniyet sonrasında ise Hyundai Motor Türkiye’de öncelikli işe alım hakkı elde etme şansı bulacak. 

HGenius Programı’na başvurular 30 Eylül’e kadar sürecek 

Programa katılmak isteyen adayların üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıf öğrencisi olmaları, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve güçlü iletişim ile analitik becerilere sahip olmaları gerekiyor. HGenius Programı’na başvurular 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam ederken; başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Hyundai Motor Company’nin LinkedIn sayfası üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Demir Çelik Sektörü, Yıldız Demir Çelik’in Platin Sponsorluğunda Steelorbis Etkinliğinde Buluştu Demir Çelik Sektörü, Yıldız Demir Çelik’in...
ABD Merkez Bankası, Faiz Oranını 25 Baz Puan Düşürdü ABD Merkez Bankası, Faiz Oranını 25 Baz Puan Düşürdü
KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini...
Yıldızlar Yatırım Holding, 130 yıllık mirasını sürdürülebilirlik odağıyla geleceğe taşıyor Yıldızlar Yatırım Holding, 130 yıllık mirasını...
VDS ile Blog Sitenizi Büyütün VDS ile Blog Sitenizi Büyütün
EnUcuzToptan ile Toptan Alışveriş Çok Kolay! EnUcuzToptan ile Toptan Alışveriş Çok Kolay!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Demir Çelik Sektörü, Yıldız Demir Çelik’in...
Demir çelik sektörünün önde gelen temsilcileri, Kocaeli’de düzenlenen SteelOrbis Piyasa Sohbetleri’nde...

Haberi Oku