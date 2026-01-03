İLÇE HABERLERİ:
Havuz, 2025’te 20 bin 622 kişiye hizmet verdi

Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, 2025 yılı içerisinde toplamda 20 bin 622 kişiye hizmet verdi.

03 Ocak 2026 Cumartesi 09:51

 Spor Kenti Çayırova’nın yüzme havuzu 2025 yılı içerisinde on binlerce kişiye hizmet verdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yatırımlarıyla spor kenti kimliği kazanan Çayırova’da, yüzme havuzu da vatandaşların büyük ilgi ve alakasını görüyor. Akse Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, geride bıraktığımız yıl içerisinde 7’den 70’e tüm Çayırovalılara hizmet verdi. Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden açıklanan rakamlara göre, 2025 yılı içerisinde havuz toplamda 20 bin 622 kişiye hizmet verdi.

 

15 BİN ÇOCUK YÜZME ÖĞRENDİ

Bununla birlikte 2025 yılı içerisinde Çayırovalı 15 bin 724 çocuk, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda ilk kulaçlarını atarak, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendi. Bununla beraber yetişkin yaş grupları arasında, 2 bin 835 kadın ve bin 917 erkek sağlıklı bir yaşam için Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda spor yaptı.

 

YÜZME SPORCULARINDAN 89 MADALYA

Ayrıca 2025 yılı içerisinde 36 şehit ve gazi yakını Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’ndan ücretsiz olarak faydalandı. Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde lisanslı olarak spor yapan yüzme sporcuları, 2025 yılında katıldıkları müsabakalarda 40 altın, 32 gümüş ve 17 bronz madalya alarak, ilçeye toplamda 89 madalya kazanma başarısını gösterdi.







