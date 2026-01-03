Havuz, 2025’te 20 bin 622 kişiye hizmet verdi

15 BİN ÇOCUK YÜZME ÖĞRENDİ
Bununla birlikte 2025 yılı içerisinde Çayırovalı 15 bin 724 çocuk, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda ilk kulaçlarını atarak, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrendi. Bununla beraber yetişkin yaş grupları arasında, 2 bin 835 kadın ve bin 917 erkek sağlıklı bir yaşam için Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda spor yaptı.
YÜZME SPORCULARINDAN 89 MADALYA
Ayrıca 2025 yılı içerisinde 36 şehit ve gazi yakını Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’ndan ücretsiz olarak faydalandı. Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde lisanslı olarak spor yapan yüzme sporcuları, 2025 yılında katıldıkları müsabakalarda 40 altın, 32 gümüş ve 17 bronz madalya alarak, ilçeye toplamda 89 madalya kazanma başarısını gösterdi.
