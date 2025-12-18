Kocaeli’de Yoshinori Moriwaki Deprem Bilinci Konferansı Verdi

Gebze Kültür Merkezi’nde, Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen deprem bilgilendirme konferansı yoğun katılımla gerçekleşti. Program kapsamında gazetemizin kurucusu ve TGRT Devri Âlem Belgesel TV program yapımcısı İsmail Kahraman, hazırladığı “Manşetlerle Deprem Gerçeği” temalı sergiyi ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergiyi gezenler arasında Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de yer aldı.

Konferans bölümünde sahne alan deprem uzmanı, yüksek mimar Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi’nde fay hatlarının enerji biriktirdiğini aktararak bu durumun dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Moriwaki, deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmenin önemine değinirken, yapı güvenliği, kentsel dönüşüm ve bireysel hazırlıkların hayati rol taşıdığını ifade etti. Panik yerine bilinçli davranılması gerektiğini belirten Moriwaki, “Asıl mesele depremin ne zaman olacağı değil, ne kadar hazır olduğumuzdur.” dedi.





Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Derneği tarafından düzenlenen programı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de destekledi , siyasi partilerin ve STK'ların başkan ve yöneticileri ile ve kuruluşların başkanlarıyla birlikte çok sayıda Gebzeli iş insanı katıldı.





Dernek tarafından yapılan açıklamada; Gebze Arama Kurtarma ekiplerine, İHH İnsani Yardım Vakfı’na, kamu kurum ve kuruluşlarının protokol üyelerine, Gebze’nin çeşitli okullarından gelen öğrencilere ve öğretmenlere gösterdikleri ilgi ve katılım dolayısıyla teşekkür edildi.

İsmail Kahraman, yıllardır deprem üzerine yaptığı arşiv çalışmaları ve hazırladığı kapsamlı manşet derlemeleriyle, Türkiye'nin deprem hafızasına ışık tutan önemli bir araştırmayı katılımcılarla buluşturdu. Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman

Kahraman’ın hazırladığı “Manşetlerle Deprem Gerçeği” sergisinden özel video görüntülerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Video: https://www.facebook.com/reel/847256114897969 Video:https://www.facebook.com/gebzeningazetesi.com Dernek Başkanı Engin Güngör, bu tür bilimsel ve bilgilendirici çalışmaların afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kocaeli Giresun Yağlıdereliler Dernek Başkanı Engin Güngör

Etkinliğe STK başkanları, öğrenciler, çok sayıda vatandaşın yanı sıra İSU Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar Çakmak, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve İHH arama kurtarma ekipleri katıldı. Katılımcılar, program sonunda depremle ilgili merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu.

Toplumsal bilinç, afet farkındalığı ve dayanışmanın önemini ortaya koyan organizasyonun, daha güvenli bir gelecek için önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek