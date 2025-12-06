Gebze’den Sudan’a Uzanan Kardeşlik: 10 Tır Yardım Dualarla Yola Çıktı

Gebze’den Sudan’a uzanan “Kardeş Eli” yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 10 adet tır dolusu insani yardım malzemesi, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen görkemli törenle dualarla yola çıktı. Uğurlama programına Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır’ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe başkanları, gençlik kolları temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Törende konuşan Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır, vakfın ulusal ve uluslararası alandaki insani yardım çalışmalarına değinerek, 10 tırlık yardımın Gebze halkının cömertliğiyle hazırlandığını ifade etti.

Hayrat Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Şükür Çakır

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Türk milletinin dayanışma ve yardımseverlik geleneğine vurgu yaptı. “Mazlum coğrafyalarda bu milletin evlatları beklenendir. Selamımız dahi orada umut olur. Veren el olmaya devam edeceğiz” sözleriyle duygularını aktardı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba da Sudan’da yaşanan zor sürece dikkat çekerek yardımların aciliyetine değindi. “Sudan zor bir dönemden geçiyor. Akan kanın ve gözyaşının dinmesi için dua ediyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman mazlumların gür sesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba

Konuşmalar ve duaların ardından, gıda ve temel insani yaşam malzemelerini taşıyan 10 tırlık yardım konvoyu Sudan’a doğru yola çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyon, Gebze’nin uluslararası insani yardımlaşma çalışmalarındaki güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

