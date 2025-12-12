banner1216
Gebze Belediyesi’nde Prof. Dr. Hristo Kristov ve Heyeti Projeleri Yerinde Gördü

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan’ın Shumen Belediye Başkanı Prof. Dr. Hristo Kristov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede iki şehir arasında geliştirilebilecek ortak projeler, dijitalleşme ve gençlik çalışmaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi ortamda geçen buluşma karşılıklı hediye takdimiyle tamamlandı.

12 Aralık 2025 Cuma 00:28

Makam ziyaretinin ardından Başkan Büyükgöz, konuk heyete Gebze Belediyesinin dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını tanıttı. Heyet, Türkiye’de örnek gösterilen “Kara Kutu Projesi”ni yerinde görerek projeye ilişkin detaylı bilgi aldı. Program, Bilişim Vadisi ziyaretiyle devam etti. Kristov ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin teknoloji üssünde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Shumen heyetinin bir sonraki durağı Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyan Gebze Belediyesi Gençlik Merkezi oldu. Başkan Büyükgöz, ziyaretin iki şehir arasında güçlü iş birliği fırsatları doğurduğunu belirterek, “Shumen ile kültürel ve teknolojik alanlarda ortak projeler geliştirmeye hazırız. Bu ziyaret, iş birliğimizi ileriye taşıyacak önemli bir adımdır.” dedi.


Burada gençlik faaliyetlerini ve merkezin işleyişini inceleyen heyete Başkan Büyükgöz tarafından kapsamlı bilgi verildi. Ziyaret programı, Gebze’nin önemli tarihi değerlerinden Çoban Mustafa Paşa Camii gezisiyle sona erdi.


Shumen Belediye Başkanı Prof. Dr. Hristo Kristov ise Gebze’de uygulanan projelerden etkilendiklerini vurgulayarak, Özellikle dijitalleşme ve gençlik alanındaki çalışmalar örnek alınacak nitelikte. Karşılıklı deneyim paylaşımını artırmak istiyoruz. ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iki şehir arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirirken gelecekte hayata geçirilecek ortak projeler için de önemli bir zemin oluşturdu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

