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1960 DARBEDİNDEN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE ARŞİV BELGELERİ İLE DARBELER TARİHİ KİTAP VE FOTOPRAF SERGİSİ AÇTIK

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILIN DA. DARBELERDEN DERS VE İBRET SLINMASI İÇİN GAZETE MANŞETLERİ İLE. 1960 DARBESİNDEN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE DARBE GERÇRĞİ KPTAP VE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇARAK www.gebzegazetesi.com ve www.devrislem.tv CANLI YAYINLADIK

1960 DARBEDİNDEN 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE ARŞİV BELGELERİ İLE DARBELER TARİHİ KİTAP VE FOTOPRAF SERGİSİ AÇTIK

19 Temmuz 2024 Cuma 10:00

 

15 TEMMUZ GAİN DARBE GİRİŞİMİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE İKTAV  www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZDE KİTAP VE GAZETE MANŞETLERİ İLE DARBE GERÇEĞİ  SERGİSİ  AN İTİBARİ İLE www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv DE CANLI YAHINLANIYPR

https://www.facebook.com/share/v/PhMMZaWEpTZUP19Z/?mibextid=WC7FN

GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL  KAHRAMANIN HAİN DARBENİN YAŞANACAĞI GÜN BAYBURT ÇORUH NEHRİNDEN CANLI MAKALESİNİ BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUZ 

www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan  makalemiz

http://www.gebzegazetesi.com/hain-darbenin-yasanacagi-gun-bayburt-coruh-nehrinden-canli-makale-makale,5365.html

http://www.gebzegazetesi.com/genel/hain-darbenin-yasanacagi-gun-bayburt-coruh-nehrinden-canli-makale-h52041.html

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2023/07/15/hain-darbenin-yasanacagi-gun-bayburt-coruh-nehrinden-canli-makale/

15 Temmuz 2016 tarihinde  öğle saatlerinde  gece yaşanacak hain darbe girişiminden habersiz  Bayburt kop dağlarına belgesel çekimine giderken Çoruh nehrinde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle  paylaşıyoruz 
Belgesel Tadında Bayburt Çoruh Nehrinden İsmail Kahraman'la Devri Alem

    CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671593199661957&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

ERZURUM DUMLU BABA  TAKSİMATI İLAHİ TEPESİ 

Tarihler 14 Temmuz 2016   Türkiye  hain darbe girişimi öncesi sessiz  çığlığı yaşıyor.  Olacaklarbdan habersiz  Sabiha Gökçen  havalimanından  Erzurum’a  geldim.  Dumlu baba dağlarına çıkıp belgesel çekimi yaptıktan sonra Bayburt belediyesinin  dedekorkut anma etkinliklerine davetli olduğum için Bayburt a gideceğim  15 Temmuz 2016 sabahı. Bayburt  yaptığım  sosyal medya paylaşımım

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671450173009593&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

“…Anadolu  temmuz ayında bir başka güzel olur çiçekler açar  sular coşkulu akar 
Erzurum'da dumlu dağları İlahi taksimat tepelerinden doğan Türkiye'nin  bereketli sularını  topladıktan sonra  ülkemizi terk eden   Irakdan  Basra körfezine  dökülen Fırat  Gürcistan'dan  Karadeniz'e dökülen Çoruh Azerbaycan'dan   Hazar'a  dökülen  Aras  nehirlerinin  kayaklarımda belgesel çektim
Doğa koruma Milliparklar bölge müdür yardımcısı  Sn.  Abdullah Koç beyin rehberliğinde Fırat'ın kaynağı dumlu  suyundan su içip doğa koruma Milliparklar  bölge müdürlüğünün çalışmaları hakkı'nda bilgiler aldık. 
Dadaşkar  yiğitler  ve evliyalar diyarı Erzurum'u dağlardan seyir ettik. 
Envai çeşit dağ çiçeklerini doya doya kokladım.
Erzurum yaylaları sizleride çağırıyor  sizler ne zaman geleceksiniz 15 Temmuz 2016)

   BELGESEL TADINDA ERZURUM DUMLU BABA  DAĞLARINDA  
TAKSİMATI İLAHİ TEPESİNDE DEVRİ ALEM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671450173009593&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

15 TEMMUZ 2016 GECESİ  BAYBURT MEYDANINDAN CANLI YAYIN 

An itibari ile  15 Temmuz 2016 hain darbe girişimin gerçekleştiği gecede Bayburt valilik  ve belediye binasının  önünde  sosyal  medya hesabınızdan canlı yayın yapıyoruz.

  15 TEMMUZ 2016 GECESİ BAYBURT  MEYDANINDAN CANLI  YAYIN 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671886446299299&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
   
15 TEMMUZ 2022 DE SOSYAL  MEDYA  PAYLAŞIMIM

Bugün 15 Temmuz 2022 bundan 6 yıl önce bugünki  gibi mübarek cuma Bayburt valiliği ve Bayburt belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası  Dede Korkut Ata Anma Toplantılarına davetli olarak  Erzurum üzerinden Bayburta gittim.
14 Temmuz 2016 günü Fırat nehrinin doğduğu Dumlubaba dağına çıkıp Belgesel çekimleri yaparak  akşam Bayburt’a gittik.
 15 Temmuz 2016 günü Bayburt'tan Çoruh  nehri kenarından  gazeteci ve belgeselci olarak yaptığım canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/671593199661957/?d=n
15 Temmuz 2022 günü Kafkas cephesinin en önemli savunma hattı Kop dağı Çoruh ırmağı Bayburt  bölgesinde belgesel çekimleri yaparak akşam geç vakitlerde Bayburt'ta otele geldim. 
Ertesi gün yani 16 Temmuz günü Dede Korkut Ata anma etkinliklerinde Kafkas Cephesi Bayburt kop dağı Savunması ile ilgili belgesel sunumu yapacağım için  çalışma ve hazırlık  yaparken  hain darbe teşebbüsü haberini öğrendim.
Tam o sırada ellerinde bayrak olan  kalabalık bir grup darbeye karşı çıkan sloganlar atarak Bayburt Valilik meydanına gidiyordu.
Bütün tv kanalları son dakika haberleri geçiyor boğaz köprüsünde yaşananlar,meclisin bombalanması, Gölbaşı polis akademisinin bombalanma anı,genel kurmay başkanlığında yaşananlar,cumhurbaşkanlığı külliyesinin etrafında toplanan insanlara bomba ve  mermi yağdırılma anı. TRT'de yaşananlar ve TRT spikerinin yurtta sulh konseyinin darbe bildirisini okuma anı tam anlamı ile bir korku filmi gibiydi.
Hain ve alçak darbe girişimi karşısında Amerika’nın beklemesi sözde demokrat geçinen ülkelerinin sus  pus tavırları gerçekten üzücü.
İşin en acısı devlet ve milleti korumak için alınan silahlarla milletin üzerine mermi ve bomba yağdırılması  insanların top tüfek ve tanklara bedenlerini siper etmeleri.
CNN Türk Tv'den Hande Fırat'ın  Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile telefona yaptığı canlı yayını ve Cumhurbaşkanı'nın millete  yaptığı meydanlara toplanın çağrısı  halen kulaklarımda çınlıyor .
Gerçekten 15 Temmuzu 16 Temmuz 2016'ya bağlanan gece başlı başına belgesel ve kitap konusu o geceyi asla unutmamak  gerekiyor.
Darbelerin son bulması dileği ile sizleri 15 Temmuz gecesi saat 1'de Bayburt valilik meydanı önünden birçok darbe ihtilal yaşamış 15 Temmuz hain darbe girişimine canlı şahitlik yapmış gazeteci ve belgeselci olarak  yaptığım canlı yayınla sizleri baş başa bırakıyorum.
   15 Temmuz Gecesi Bayburt Meydanından Canlı Yayın
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/671886446299299/?d=n
  İKTAV Araştırma Merkezi  
www.iktav.com Kütüphanemizde Hain Darbe Girişimi Sergimiz ve Darbeler arşivimiz araştırmacıların hizmetinde.
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