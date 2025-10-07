Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazarlar geçidi devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 15’incisi düzenlediği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, ikinci gününde yine önemli kalemleri ağırlamayı sürdürdü. Kocaeli basınının başarılı isimlerinden Uğur Ulusoy, “Bu işi çekirdekten yapan gazeteciler haberi kendi yazmalı. Gençlere tavsiyem teknolojiyi kullanırken çok dikkatli olmaları” derken, Eğitimci Yazar Cengiz Ceylan yaptığı söyleşide, “Halkımızın yüzde 75’i okumuyor” dedi. Strateji Uzmanı-Araştırmacı Yazar Kadir Uğur Yılmaz ise, “Çocuklarımıza okumayı sevdirmeliyiz” ifadesini kullandı.

ULUSOY’DAN GAZETECİLERE TAVSİYELER

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda Türkiye’nin en seçkin yayınevleri binlerce eseriyle yer alırken, binin üzerinde şair ve yazar da kitapseverlerle bir araya geliyor. Bu kapsamda Kocaeli basının başarılı gazeteci-yazarlarından Uğur Ulusoy da okurları için bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide bir de sürpriz yapan Ulusoy, bestelenen şiirlerini ilk kez Kocaeli Kitap Fuarı’nda dinleyicilerin beğenişe sundu. Kocaeli Kitap Fuarı’nın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu belirten Gazeteci Uğur Ulusoy, geleceğin gazetecilerine tavsiyeler vererek, “Bol bol okuyup yazsınlar, dersten sonra sahaya çıksınlar” dedi.

GENÇ MESLEKTAŞ ADAYININ MODERATÖRLÜĞÜNDE

Süleyman Paşa Salonu’nda düzenlenen söyleşiye, Uğur Ulusoy’un gazeteci meslektaşlarının yanında Kocaeli Şubesi Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ulusoy söyleşini genç meslek adayı Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik 4.sınıf öğrencisi Vildan Yıldız ile yaptı.

“TEKNOLOJİYE DİKKAT ETMEK LAZIM”

Meslek hayatını yaşadığı anılarla anlatan Uğur Ulusoy, “Bizler eski tip gazetecileriz. İnternet çıktı, mertlik bozuldu. Mesleğimin ilk zamanlarında daktiloya basardık, sanki savaş çıkmış gibiydi. Bilgisayar da yoktu, yazıyı elle yazar, otobüse filmleri verirdik ve gazeteye bildirirdik. Teknoloji artık vazgeçilmez bir şey. Teknolojiyi kullanırken zararlı taraflarını iyi hesaplamak lazım. Şu an Chat CPT diye bir şey var. Bu işi çekirdekten yapan gazeteciler haberi kendi yazmalı. Gençlere tavsiyem teknolojiyi kullanırken çok dikkatli olmaları” dedi.

BESTELENEN ŞİİRLERİNİ İLK KEZ BEĞENİYE SUNDU

Öte yandan gazeteci-yazar Uğur Ulusoy, söyleşiye gelen konuklarına bir de sürpriz yaptı. Aynı zamanda şair ve yazar olan Ulusoy, uzun zamandır üzerinde çalıştığı besteleri ilk kez Kocaeli Kitap Fuarı’nda dinleyicilerin beğenisine sundu. İki şiirin okuyan Uğur Ulusoy daha sonra bu eserlerin bestelenmiş halini de okurlarına dinletti. Beğeni gören besteler okurların alkışlarıyla karşılandı. Söyleşinin sonunda okurlardan gelen sorulara yanıt veren Ulusoy, daha sonra Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kitap fuarındaki standına geçerek kitaplarını imzaladı.

CEYLAN, OKUMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Gazeteci Ulusoy’un ardından Eğitimci Yazar Cengiz Ceylan, okumanın önemini ve sosyal yaşantıya katkılarını katılımcılara aktardı. Ceylan yazdığı eserlerde yaşadıklarının izleri olduğunu belirterek, “Hayal kurmak ve merak etmek insanoğlu için çok önemlidir. İnsanlığın en önemli icadı yazıdır. Bilgi güçtür. Bilgiye sahip olan olayları daha iyi yorumlar ve daha iyi yönlendirir. Bilgi gelişimin temelidir. Okuma; yazının icadıyla ortaya çıkan, insanın medeniyete erişmesine, amaç ve hedeflere ulaşmasına yeni ufuklar açılmasına vesile olan, hem dini hem bilgi açısından önemli bir eylemdir. Okumak hayat boyu devam eder. Okumak yeme içme kadar gerekli ve önemlidir” dedi.

“HALKIMIZIN YÜZDE 75’İ OKUMUYOR”

Türkiye’deki okuma oranlarının bir hayli düşük olduğuna işaret eden Cengiz Ceylan, “Allah tarafından emrolunmasına rağmen insanlar okumayı ne yazık ki sevmiyor. 26 ilde yapılan bir araştırmada halkımızın yüzde 75’i okumuyor. Yüzde 19’u okumaktan nefret ettiğini söylüyor. Tarihteki önemli isimler eğitim sayesinde unutulmamıştır. Kitap okuma alışkanlığı edinmiş bir insanla edinmemiş bir insanın arasında okuduğunu anlama ve başarılı olma açısından yüzde 35’lik bir fark var. Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır. Bu sebeple okumak hayatınızın her alanına yaymalıyız” diyerek söyleşisini tamamladı.

“KÜRT YOK KURMANÇ VAR”

Strateji Uzmanı-Araştırmacı Yazar Kadir Uğur Yılmaz ise yazdığı “Kürt Diye Bir Millet Yoktur” kitabını okuyucularıyla yorumladı. Yılmaz, “Kurmanç halkı vardır. Kurmanç dili de kültürü de vardır. Bana göre zenginliktir. Ancak Kürt diye bir millet yoktur. Bunu faşizan durumuna getirmedikleri Türkleri asimilasyona maruz bırakmadıkları sürece benim açımdan sıkıntı yok. Bir milleti millet yapan unsurlar vardır. Eğer bunları anlamazsak konunun ne anlama geldiğini tam anlayamayız. Bu da boş vermişlik olur ve bizi felakete sürükler” dedi.

“ZAZALAR KÜRT MÜ?”

Konuşmasında Zazalığa da yer veren Yılmaz, “Zazalar kendini Kürt diye tanımlar. Aslında dinleri, kültürleri, inançları Kürtlerle aynı değil. Birçok Zaza kendine aynı zamanda alevi de diyor. Akademik olarak araştırdık, köklerini bulduk ve yazdık. Türkiye’de neden böyle bir akım var? Aslında 11. yüzyıla kadar Rus diye bir millet de yok. 14. yüzyılda Alman diye bir millet de yok. Hepsi Romalı olarak biliniyor. Hepsi Roma Germen İmparatorluğu’nun halkları. Kürt kelimesinin de Kürtçe karşılığı yok. Kökeni Farsça, anlamı; dağlı, çoban göçer, çadır sakini demek” diye konuştu.

“TÜRK’ÜM DEMEKTEN KORKAR OLDUK!”

Mezopotamya’da uydurma bir halk inşa etmeye çalışıldığını da ifade eden Yılmaz, “Kürtler bir halktır. Kökeni Farslardan Hindistan’dan Afganistan’dan geliyor. Bugün Türk halkı maddi manevi ilkelerini korumada cılız kalıyor. Türk’üm demek neredeyse utanç duyulacak bir durum haline geldi. Bu kitapta iftira yok. Hepsi akademik kaynaklara dayanan meseleler. Türk Milleti olarak yapmamız gereken kendimizi yetiştirmeliyiz, çok okumalıyız. Çocuklarımıza okumayı sevdirmeliyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyoruz. Esen kalın, Türk kalın” diyerek kitabını herkesin okumasını istedi.



(Erkan ERENLER)