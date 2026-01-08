Kocaeli’nin kıyıları 2025’te “Mavi Takım” ile temizlendi; Büyükşehir, 2025’te 16 bin 735 kilo atık topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilincinin sahadaki temsilcisi Mavi Takım ekipleri, 2025 yılı içerisinde 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir olmak üzere toplam 16 bin 735 kilogram atığı kıyılardan toplayarak deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına ve sıfır atık hedeflerine önemli katkı sağladı.

SIFIR ATIK HEDEFİYLE KIYILAR TEMİZLENİYOR

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kent vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denizleri ve kıyıları korumaya yönelik örnek projeleriyle 2025 yılında da takdir toplamaya devam etti. Bu doğrultuda Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Mavi Takım Kıyı Temizlik ekipleri, binlerce kilogram atığı doğadan temizleyerek hem deniz ekosistemini korudu hem de geri dönüşüme katkı sağladı.

DENİZLER VE KIYILAR İÇİN GÜÇLÜ TEMİZLİK FİLOSU

Kocaeli genelinde deniz, sulak ve kıyı alanlarda oluşan kirliliklerin temizlenmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda görev yapan 4 adet deniz süpürgesi, 3 adet amfibi araç ve derelere kurulan bariyerler sayesinde deniz yüzeyinde ve kıyı hatlarında biriken atıklar düzenli olarak toplanarak çevre ve halk sağlığı korunuyor.

MAVİ TAKIM KIYILARDA GÖREV BAŞINDA

Deniz süpürgeleri ve amfibi araçların temizlik yapamadığı sığ ile kayalık/taşlık kıyı alanlarında ise özellikle plastik atıkların toplanması için 2022 yılında hayata geçirilen ve çevre bilincinin sahadaki en güçlü temsilcisi olan Mavi Takım ekipleri görev alıyor. Mavi Takım, Karamürsel-Ereğli sahil bandı, Başiskele sahili, Seka Park sahili ile Tütünçiftlik-60 Evler sahil bandında aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

2025’TE 16 BİN 735 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Mavi Takım, 20 kişilik uzman kadrosu ve çevre dostu elektrikli araçlarıyla kıyı şeridinde titizlikle çalışmalarını sürdürürken, yalnızca 2025 yılı içerisinde 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir olmak üzere toplam 16 bin 735 kilogram atığı kıyılardan toplayarak sahil ve deniz alanlarının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarıyla fark yarattı. Toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, sıfır atık prensibi doğrultusunda geri kazanım tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırılırken, geri dönüşümü mümkün olmayan 4.588 kilogram atık ise düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.





