‘Birimler Arası Spor Şenliği’nde heyecan sona erdi; Büyükşehir’de şampiyonlar belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 20. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği sona erdi. Keyifli maçların izlenildiği organizasyonda centilmenlik ve dostluk ön plandaydı. Dört branşta düzenlenen organizasyonda UlaşımPark futbolda, SEKASEM basketbolda, Emekliler voleybolda, Kağıtspor ise masa tenisinde şampiyon oldu.

SPOR ŞENLİĞİ’NE 1.031 PERSONEL KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ve iştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize ettiği Birimler Arası Spor Şenliği sona erdi. Geçtiğimiz ekim ayında başlayan organizasyona Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ile bağlı iştiraklerinden 88 takım ve bin 31 personel katıldı. Bu yıl 20’incisi düzenlenen Birimler Arası Spor Şenliği’nde futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında takımlar fair-play ruhuyla mücadele verdi. Özellikle Büyükşehir çalışanlarının ailelerinin büyük ilgi gösterdiği spor şenliğinde dostluk ve gönüller kazandı.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA

20. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği renkli görüntülere sahne olurken, şampiyon takımlar büyük bir sevinç yaşadı. Buna göre futbolda UlaşımPark, basketbolda SEKASEM, voleybolda Emekliler, masa tenisinde ise Kağıtspor mutlu sona ulaştı. Spor şenlikleri çerçevesinde oynanan branş maçlarına Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesisleri ev sahipliği yaptı. Mesai saatleri dışında gerçekleştirilen Birimler Arası Spor Şenlikleri’nin futbol turnuvası Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde, voleybol turnuvası Vezirçiftliği Spor Salonu’nda, basketbol turnuvası Atatürk Spor Salonu’nda, masa tenisi turnuvası ise SEKASEM’de yapıldı. Spor şenliğinde dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Öte yandan bowling turnuvası ise 500 personelin katılımıyla ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

FUTBOLDA ŞAMPİYON ULAŞIMPARK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen futbol turnuvasına 57 takım ve 825 personel katılım gösterdi. UlaşımPark’ın birincilik kupasına uzandığı turnuvanın finalinde kazanan yine dostluk oldu. Nefes nefese geçen turnuvada Güvenlik Şube ikinci olurken, Spor Şube ise üçüncülük kupasını elde etti. Son 16 turunun ardından belirlenen en iyi 8 takımdan oluşan Süper Lig final müsabakalarını protokol üyeleri ve çok sayıda taraftar takip etti.

BASKETBOLDA ŞAMPİYON SEKASEM

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 10 takım ve 50 personelin katıldığı basketbol turnuvası oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Turnuvada zafere ulaşan taraf SEKASEM olurken, İSU Basket ikincilik, Spor Şube ise üçüncülük kupasına uzandı.

VOLEYBOLDA ŞAMPİYON EMEKLİLER

Vezirçiftliği Spor Salonu’nda 12 takım ve 168 personelin katıldığı voleybol turnuvasında heyecanlı maçlar yaşandı. 3 gruptan 2’şer takımın finale çıktığı turnuvada 6 takım final grubu müsabakası oynadı. Oynanan final grubu maçları sonucunda Emekliler takımı birinciliğe uzanarak ipi göğüsleyen takım oldu. Turnuvada İtfaiye 112 ikinci, Fen-Bil Spor ise üçüncü oldu.

MASA TENİSİNDE ŞAMPİYON KAĞITSPOR

SEKASEM’de düzenlenen Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası’na 9 takım ve 36 personel katılım gösterdi. Büyük bir heyecan ve centilmence geçen mücadelelerin ardından Kağıtspor birincilik, UlaşımPark ikincilik, SEKASEM ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.





(Erkan ERENLER)