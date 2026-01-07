ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 54 yaşındaki işçi, çalıştığı inşaattan düşerek yaralandı.

Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

07 Ocak 2026 Çarşamba 09:58

 Olay, dün saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 54 yaşındaki Fadil Y., dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde işçinin vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. 
  Durumunun ciddiyeti nedeniyle Fadil Y., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü...
Devrilen forkliftin altında kalan belediye çalışanı hayatını kaybetti Devrilen forkliftin altında kalan belediye çalışanı...
Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti
Büyükşehir zabıtasından örnek duyarlılık Büyükşehir zabıtasından örnek duyarlılık
Kozmetik fabrikası yangını davasında iddianame iade edildi Kozmetik fabrikası yangını davasında iddianame...
Dükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla büyüdü Dükkan önünde başlayan yangın akülerin patlamasıyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede...
Kocaeli'de tavuklarına yem vermek için evinin 200 metre uzağındaki bahçesine giden 65 yaşındaki kadın...

Haberi Oku