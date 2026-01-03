SPOR:
Çayırova Belediyesi, 2026’ya galibiyetle başladı

Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Darrüşafaka Lassa’ya konuk olan Çayırova Belediyesi, 2026 yılının ve sezonun ikinci devresinin ilk maçından 69-82 galip ayrılmayı başardı.

03 Ocak 2026 Cumartesi 10:15

 Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi, sezonun ikinci yarısının açılış karşılaşmasında Darrüşafaka Lassa’ya konuk oldu. Dün, Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya, temsilcimiz Çayırova Belediyesi Baş Antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Erdi Gülaslan ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. İlk periyottan itibaren oyun ve skor olarak üstünlüğünü net bir şekilde hissettiren Çayırova Belediyesi, birinci çeyrek sonunda 13-30 üstün olan taraftı. İlk periyot elde ettiği üstünlüğü, ikinci çeyrekte de bırakmayan Çayırova Belediyesi, devreye 28-47’lik üstünlükle gitti.

 

GALLİNAT’TAN 17 SAYI

Üçüncü periyotla birlikte farkı iyice açan Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 32 sayılık farkla 40-72’lik üstünlükle geçti. Son çeyrekte maç boyunca elde ettiği avantajı korumayı başaran temsilcimiz, sahadan 69-82 galip ayrıldı ve 2026 yılında çıktığı ilk karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sezonun ikinci yarısına da galibiyetle başlayan Çayırova Belediyesi’nde maçın en skorer oyuncusu 17 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Erdi Gülaslan’ın 15 ve Deniz Kılıçlı’nın 13 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

 

18. MAÇTA 15. GALİBİYET

Bu sezon oynadığı 18’nci maçında 15’inci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, önümüzdeki hafta maçında 10 Ocak Cumartesi günü sahasında Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol’u konuk edecek. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yeni yıla galibiyetle başladık. Darrüşafaka Lassa’yı mağlup ederek yolumuza devam ediyoruz. Tebrikler bizim çocuklar” dedi.


(Erkan ERENLER)

