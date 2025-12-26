Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü sahasında konuk edecek

Çayırova Belediyesi 2025 yılının son mücadelesinde kendi seyircisi önünde MKE Ankaragücü Basketbol’u ağırlayacak. Ligde aldığı 13 galibiyet ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinin dördüncü sırasında yer alan Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü yenerek, ligin ilk yarısını galibiyetle noktalamak istiyor. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde hafta boyunca maça hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Son maçında beklenmedik bir mağlubiyet alan Çayırova Belediyesi, Ankaragücü maçını kazanarak, hem 2025’i hem de sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

HAKEM ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

27 Aralık Cumartesi günü saat 14.45’te Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem üçlüsü de belli oldu. Maçın başhakemi İsmail Binbir olurken, birinci yardımcı hakem Burak Durmuş, ikinci yardımcı hakem ise Mustafa Candemir Tabak olarak açıklandı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yarın oynanacak karşılaşmaya, Çayırovalı basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenirken, Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Çayırova’nın 12 dev adamını hep birlikte destekleyelim. Tüm halkımız maça davetlidir” denildi. Yarın Çayırova Kapalı Spor Salonu’ndan karşı karşıya gelecek Çayırova Belediyesi-MKE Ankaragücü Basketbol müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.





(Erkan ERENLER)