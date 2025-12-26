SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü sahasında konuk edecek

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadelesini sürdüren Çayırova Belediyesi, sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında sahasında MKE Ankaragücü Basketbol’u konuk edecek.

Çayırova Belediyesi, Ankaragücü'nü sahasında konuk edecek

26 Aralık 2025 Cuma 13:06

 Çayırova Belediyesi 2025 yılının son mücadelesinde kendi seyircisi önünde MKE Ankaragücü Basketbol’u ağırlayacak. Ligde aldığı 13 galibiyet ve 3 mağlubiyetle puan cetvelinin dördüncü sırasında yer alan Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü yenerek, ligin ilk yarısını galibiyetle noktalamak istiyor. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde hafta boyunca maça hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Son maçında beklenmedik bir mağlubiyet alan Çayırova Belediyesi, Ankaragücü maçını kazanarak, hem 2025’i hem de sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

 

HAKEM ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU

27 Aralık Cumartesi günü saat 14.45’te Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem üçlüsü de belli oldu. Maçın başhakemi İsmail Binbir olurken, birinci yardımcı hakem Burak Durmuş, ikinci yardımcı hakem ise Mustafa Candemir Tabak olarak açıklandı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yarın oynanacak karşılaşmaya, Çayırovalı basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenirken, Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Çayırova’nın 12 dev adamını hep birlikte destekleyelim. Tüm halkımız maça davetlidir” denildi. Yarın Çayırova Kapalı Spor Salonu’ndan karşı karşıya gelecek Çayırova Belediyesi-MKE Ankaragücü Basketbol müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca ailesini buluşturacak turnuva start aldı Darıca ailesini buluşturacak turnuva start aldı
Kocaeli Stadyumu’nda kadına şiddete karşı güçlü mesaj verildi; “Kadına el kalkamaz” Kocaeli Stadyumu’nda kadına şiddete karşı güçlü...
Çiftçi, basketbolsever miniklerin isteğini kırmadı Çiftçi, basketbolsever miniklerin isteğini kırmadı
Çayırova Belediyesi, Finalspor’u mağlup etti Çayırova Belediyesi, Finalspor’u mağlup etti
Uzatmaya giden maçta kazanan Çayırova Belediyesi oldu Uzatmaya giden maçta kazanan Çayırova Belediyesi...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağıspor Altyapı Futbolcularıyla Buluştu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağıspor...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca ailesini buluşturacak turnuva start...
Darıca’da dayanışmayı ve işbirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası...

Haberi Oku