Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü sahasında konuk edecek

HAKEM ÜÇLÜSÜ BELLİ OLDU
27 Aralık Cumartesi günü saat 14.45’te Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadeleyi yönetecek hakem üçlüsü de belli oldu. Maçın başhakemi İsmail Binbir olurken, birinci yardımcı hakem Burak Durmuş, ikinci yardımcı hakem ise Mustafa Candemir Tabak olarak açıklandı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yarın oynanacak karşılaşmaya, Çayırovalı basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenirken, Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Çayırova’nın 12 dev adamını hep birlikte destekleyelim. Tüm halkımız maça davetlidir” denildi. Yarın Çayırova Kapalı Spor Salonu’ndan karşı karşıya gelecek Çayırova Belediyesi-MKE Ankaragücü Basketbol müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.
(Erkan ERENLER)