EĞİTİM:
TEKNOFEST öğrencileri güvenli çalışma ve ilk yardım eğitimi aldı; Güvenli çalışma kültürü Büyükşehir’le güçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST kapsamında atölye çalışmalarına katılacak üniversite öğrencilerine yönelik güvenli çalışma ve ilk yardım eğitimi düzenledi. Program kapsamında öğrencilere güvenli çalışma prensipleri, temel ilk yardım uygulamaları ve ürün güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

21 Aralık 2025 Pazar 09:35

 GÜVENLİ ÇALIŞMA BİLİNCİ ARTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, TEKNOFEST kapsamında atölye çalışmalarına katılacak üniversite öğrencilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitimde gençlerin güvenli çalışma bilincinin artırılması hedeflendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Vinsan Kampüsü’nde düzenlenen eğitime 140 TEKNOFEST öğrencisi katılırken, program kapsamında katılımcılara güvenli çalışma prensipleri, temel ilk yardım uygulamaları ve ürün güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

 

UYGULAMALI ANLATIMLAR

Eğitimlerde, öğrencilerin uygulama ve üretim süreçlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmeleri, güvenli davranış alışkanlıklarını benimsemeleri ve ekip çalışmalarında güvenlik odaklı bir yaklaşım geliştirmeleri amaçlandı. Uygulamalı anlatımlar ve örneklerle desteklenen eğitimler, öğrencilerin süreci daha kontrollü ve güvenli bir ortamda yürütmelerine katkı sundu.

 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ERKEN YAŞTA KAZANDIRILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklerken, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün erken yaşta kazandırılmasını da öncelikli çalışma alanları arasında gördü.


(Erkan ERENLER)

