Tramvay uzatılıyor, yolcu sayısı iki katına çıkıyor

18.7 KİLOMETRELİK HATTA 27 DURAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta 13.5 kilometre ile hizmete aldığı tramvay hattı, Alikahya Stadyumu’na kadar uzanıyor. Toplam uzunluğu 18.7 kilometreyi bulan hat boyunca 27 durak bulunuyor. Kocaeli’nin artan yolcu sayısına yönelik yapılan çalışmalar sonrası tramvay hattının genişletileceği müjdelenmişti. Böylece kent içi trafiğine nefes aldıran tramvay hattı, günlük yolcu kapasitesini de iki katına çıkarmış olacak.

10 İSTASYONDA ÇALIŞMA VAR

Büyükşehir ekipleri, 15 istasyonda tramvay hattını uzatma çalışmalarını sürdürüyor. İstasyonların yoğunluklarına göre çalışmalar gündüz ve gece olarak devam edecek. Şu anda 10 istasyonda hat uzatma çalışması var.

HANGİ DURAKTA NELER YAPILIYOR?

Otogar, SEKA Devlet Hastanesi, Seka Park, Kongre Merkezi, Plajyolu, Doğu Kışla, Yahya Kaptan, Fuar, Milli İrade ve Yeni Cuma istasyonlarında uzatma çalışmaları devam ediyor. Otogar İstasyonunda inşaat imalatlarını tamamlayan ekipler, şuan elektrik imalatları ve kanopi sundurma montajını yapıyor. Yahya Kaptan İstasyonu’nda ise inşaat imalatlarına başlandı.

ÇALIŞMALAR ULAŞIMI AKSATMIYOR

Doğu Kışla İstasyonu’nda inşaat imalatlarının tamamlandığı çalışmalarda elektrik imalatları ve kanopi sundurma montaj işlemi sürüyor. Milli İrade Meydanı İstasyonu’nda inşaat imalatları, fuar istasyonunda ise inşaat imalatları ve kanopi sundurma montajları devam ediyor. Yeni Cuma İstasyonu’nda ise inşaat imalatları başladı. İstasyonlarda bir yandan imalatlar sürerken bir yandan da yolcu taşınmaya devam ediliyor.

KONGRE MERKEZİ İSTASYONUNDA İMALAT TAMAMLANDI

SEKA Park İstasyonu’nda inşaat imalatları ve kanopi sundurma montajları, SEKA Devlet İstasyonu’nda ise inşaat imalatları sürüyor. Kongre Merkezi İstasyonu’nda inşaat imalatları tamamlanırken elektrik ve kanopi sundurma montajı ekipler tarafından yerine getiriliyor. Plajyolu İstasyonu’nda da inşaat imalatları hızla ilerliyor.

KARTEPE İSTASYONLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kartepe’ye uzanacak olan tramvay hattının çalışmaları da bir yandan sürüyor. Söz konusu hatta iki durak olacak. Bu bağlamda EDOK Komutanlığı durağı ve Nesibe Aydın Okulları durağındaki çalışmalar hızla ilerliyor. Rayların döşenmesi sonrası İzmit’ten sonra Kartepe’ye de ulaşacak olan tramvay iki ilçeyi birbirine bağlamış olacak.





(Erkan ERENLER)