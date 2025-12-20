Futbolcunun aralarında bulunduğu 3 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 17 Aralık gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin entübe edildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren E.S. ve F.K'yi suç aletiyle beraber yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin teminine yönelik yapılan arama çalışmalarında üzerinden 21 tabanca fişeği çıkan A.C.G. de 6136 SKM kapsamında hakkında işlem yapılarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. A.C.G. savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen E.S. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA