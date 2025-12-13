banner1216
Gölcük Bilgin Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde yoğun olarak kullanılan güzergâhlarından biri olan Bilgin Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışmasını tamamladı. Yol çizgilerinin de çekildiği Bilgin Caddesi modern görünüme kavuştu.

Gölcük Bilgin Caddesi yeni yüzüne kavuştu

13 Aralık 2025 Cumartesi 09:31

 YOL GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Bilgin Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı yenileme sürecini de yerine getirdi. Bölgenin uzun süredir beklediği düzenleme çalışmalarıyla cadde daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Çalışmalar kapsamında yol üzerindeki bacalar uygun kot seviyesine getirildi. Böylece hem sürüş konforu arttı hem de yol güvenliği güçlendi. Cadde boyunca yol çizgi uygulamaları da yapılarak trafik akışının daha düzenli olması sağlandı.

 

KALDIRIMLAR ONARILDI

Yaya kullanımının yoğun olduğu Bilgin Caddesi’nde kaldırımların bozulan bölümleri de onarıldı. Çökme ve kırılma görülen noktalar yenilenerek yürüyüş alanları daha düzgün bir hale getirildi. Yapılan üstyapı yenileme çalışması mahallenin günlük yaşamına olumlu katkı sunarken, cadde üzerindeki trafik güvenliği de belirgin bir şekilde artırdı.


(Erkan ERENLER)

