Kocaeli’de "kız meselesi" cinayeti kamerada

Kocaeli’de bir şahsın, "kız meselesi" iddiasıyla aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdüğü olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

12 Aralık 2025 Cuma 09:57

 Olay, 18 Eylül'de Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle bir süre konuştu. İçerideki müşterinin çıkmasını bekleyen Yiğit T., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yiğitdoğan, yapılan tüm müdahaleye kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 
 
  Cinayete ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı 
  Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile Ş.S. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
  Cinayet anı anbean kameraya yansıdı 
  Öte yandan, Yiğit T.’nin, Toprak Yiğitdoğan’a silahla ateş ettiği anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Müşterinin çıkmasıyla birlikte hızlı bir şekilde tabancasını çıkaran Yiğit T.'nin, gence defalarca ateş ettiği görüldü. 


İHA
