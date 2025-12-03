Gebze Gazetesi 41 Yıldır Kentin Sesi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 3 Aralık 1984’ten bu yana Gebze’nin haber kaynağı olarak görev yapan Gebze Gazetesi, 41 yıllık yayın hayatını gururla sürdürüyor.

Bugün, Gebze’nin sesi olarak 3 Aralık 1984’te yayın hayatına başlayan Gebze Gazetesi 41. yaşını kutluyor. İzmit’te Türk Yolu Bizim Şehir Matbaası’nda entirtip dizgi makinesiyle hazırlanıp tipo baskı tekniğiyle basılan gazete, yıllar içinde kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini yansıtan haberlerle bölge halkının önemli bir bilgi kaynağı oldu.

Gazetenin 41 yıllık yazılı arşivi, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı Kütüphanesi’nde araştırmacıların hizmetine sunuldu. Ankara Millî Kütüphane arşivinde tespit edilen ilk sayılar, dijital ortama aktarılmış ve tarih ile kültür araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla erişime açıldı.



Gazetenin kurucusu ve genel yayın yönetmeni İsmail Kahraman tarafından yürütülen çalışma kapsamında, gazetenin ilk yayımlanan sayıları dijital ortama aktarılıp İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’nde muhafaza altına alındı. Arşivde yer alan ilk sayılar, Gebze’nin sosyal, kültürel ve ekonomik tarihine ışık tutan önemli belgeler olarak dikkat çekiyor.

31 Aralık 1984 Pazartesi

Gebze Gazetesi Arşivinin Yeniden Keşfi: 1984 Yılı İlk Sayıları

Gebze Gazetesi'nin yayın hayatına başladığı 3 Aralık 1984 tarihli ilk sayıları, kentin yakın tarihi açısından paha biçilmez birer kaynaktır. Kurucu Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kahraman tarafından Ankara Millî Kütüphane arşivinden temin edilen bu önemli eserler, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı Kütüphanesi koleksiyonuna kazandırılmıştır.

Ana Manşetler ve Öne Çıkan Konular

1985 Yılı PTT Hizmetlerinde Altın Yıl Olacak: PTT hizmetlerinin 1985 yılında iki kat artırılacağı söylenmiştir.

Büyük Yanılgı! Bayındırlık Bakanlığı Gebze'yi İstanbul'un İlçesi Sanıyor: Gazete, Bayındırlık Bakanlığı'nın Gebze'yi Kocaeli'ne bağlı değilmiş gibi görmesini eleştirmektedir.

1985 Yılına Girerken... Muhtarlarımız Belediye Hizmetlerinden Şikayetçi: Muhtarlar, belediyenin kendilerine yeterince hizmet vermediği yönündeki şikayetlerini dile getirmiştir.

Bu şikayetin İSKİ'den kaynaklandığını söyleyen bir kişinin (Masayen) açıklamaları da yer almaktadır.

Özdemir-İş Sendikası Savcılığa Verildi: Sendika hakkında çalışma müfettişlerinin raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.

Bu arşiv koleksiyonu, Gebze'nin 1984-1985 dönemi yerel tarihini birinci elden sunan belgesel bir değere sahiptir.

4 Şubat 1985 Pazartesi

Gebze Gazetesi: 4 Şubat 1985 Pazartesi (Sayı: 7)

Bulgaristan Türkleri Dramı Gündemde: Gazetenin büyük manşeti, "Bulgaristanlı Göçmenlerin Feryadı!.. Devlet Bize Sahip Çıksın" çağrısını tekrarlamaktadır. Gazete, Bulgaristan Türklerinin dramını kamuoyunun gündemine taşıdığı için başarısıyla övünmektedir. Ayrıca, SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün bu konuya dair "Bulgaristan'a Müeyyide (yaptırım) Uygulanmalıdır" demeci yer almaktadır.

Ekonomik Suç ve Asayiş: "90 vatandaşı 10 milyon lira dolandıran 9 kişilik çete yakalandı" haberi, dönemin büyük bir dolandırıcılık vakasını duyurmaktadır. Darıca Belediyesi'nde yaşanan hırsızlık olayı da sayfada yer bulmuştur.

Yerel Hizmet Sorunları: Halkın şikayetleri manşetlerde yer almaktadır: "Vatandaş Soruyor... Çamur deryası olan sokaklar unutuldu mu?" Bu başlık, altyapı ve yol sorunlarının devam ettiğini göstermektedir.

Sosyal Sorumluluk: Gazetenin başlattığı bir kampanya sonucu, Gebze Belediyesi'ne 300 bin liralık ilaç bağışlandığı haberi mevcuttur.

11 mart 1985 Pazartesi

Gebze Gazetesi: 12 Mart 1985 Salı (Sayı: 11)

Sağlık ve Eğitim: Gazetenin yayınlarının etkisiyle Hükümet Tabiplerinin okullarda sağlık taraması yapacağı duyurulmuştur. Ayrıca Bulcuk Köyü İlkokulu'nda sağlık taraması yapılmıştır.

Sendikal Faaliyetler: Türk Metal Şube Başkanı Kozik, Nasaş ve AEG-ETİ'de en fazla üyeye sahip olduklarını açıklamıştır. Otomobil-İş Sendikası ise Gebze yetkilileri aracılığıyla sigorta dispanserini Bakanlığa şikayet etmiştir.

Asayiş ve Yerel Olaylar: Öğrencinin okuduğu İmam Hatip Okulu soyulmuştur. Ayrıca silahlı üç zorbanın genç bir kadını soyup kaçırdığı bildirilmiştir. İstasyon mevkiindeki bir yangının itfaiye yetersizliği nedeniyle güçlükle söndürüldüğü haberi de yer almıştır.

Bürokrasi: Vergi Dairesi Müdürü Ruhi Baydur'dan, sürekli değişen mevzuatla ilgili açıklama gelmiş; Vali ise köylerde incelemelerde bulunmuştur.



Diğer Arşiv Sayfaları









41 yıl boyunca Gebze Gazetesi, araştırmacı gazetecilik anlayışıyla yayınlarını sürdürdü. Yayın hayatının ilk dönemlerinden günümüze kadar gazete, toplumsal olayları, yerel gelişmeleri ve kültürel faaliyetleri belgelemeye devam etti.

Gazeteye emeği geçen tüm yazarlar, baskı ustaları ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyoruz.

Kuruluşunun 41. yıl dönümü nedeniyle Gebze Gazetesi, 2026 yılını “Gebze Gazetesi Aile Yılı” ilan ederek çeşitli etkinlikler planlıyor. Arşiv çalışmaları ve belgesel niteliğindeki içerikler, okur ve takipçilerle YouTube kanalı üzerinden paylaşılmaya devam edecek.

