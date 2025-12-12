banner1216
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kazada ölen Miraç İslam, gözyaşlarıyla defnedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Miraç İslam Efe'nin cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

Kazada ölen Miraç İslam, gözyaşlarıyla defnedildi

12 Aralık 2025 Cuma 09:56

 Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı servis minibüsü, dün Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde okuldan çıkarak evine giden Miraç İslam Efe'ye (10) yolun karşısına geçtiği sırada çarpmıştı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. 
 Polis ekiplerine teslim olan sürücü H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 Yaşamını yitiren Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç İslam için Fatih Sultan Mehmet Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miraç İslam Efe'nin sınıf arkadaşları, tabutun başında dua ederek gözyaşı döktü.  
 Küçük çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de Kocaeli’de "kız meselesi" cinayeti kamerada
Kocaeli'nde 6 kız öğrencisine Kocaeli'nde 6 kız öğrencisine "cinsel istismar"...
Evler kundaklanmış, cinayet işlenmişti: Dava yeniden görüldü Evler kundaklanmış, cinayet işlenmişti: Dava yeniden...
Kocaeli'de 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu Kocaeli'de 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu
Müzik tartışması cinayetle bitti Müzik tartışması cinayetle bitti
Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de "kız meselesi" cinayeti kamerada
Kocaeli’de bir şahsın, "kız meselesi" iddiasıyla aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki genci silahla...

Haberi Oku