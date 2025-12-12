Kazada ölen Miraç İslam, gözyaşlarıyla defnedildi

Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 41 T 8279 plakalı servis minibüsü, dün Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde okuldan çıkarak evine giden Miraç İslam Efe'ye (10) yolun karşısına geçtiği sırada çarpmıştı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerine teslim olan sürücü H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşamını yitiren Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç İslam için Fatih Sultan Mehmet Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Miraç İslam Efe'nin sınıf arkadaşları, tabutun başında dua ederek gözyaşı döktü.

Küçük çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

