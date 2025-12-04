Dilovası’nın Sanayi Hafızası: Dr. Metin Eriş 53 Yıllık Tanıklığını Anlattı

İsmail Kahraman’ın hazırladığı belgesel söyleşi, Dilovası’nın bir mahalle ölçeğinden 50 bin nüfuslu bir ilçeye dönüşme hikâyesini, bu sürecin içinde yer alan en önemli tanıklardan biriyle buluşturuyor. “Bir Beldenin Doğuşu – Dilovası Sanayiciler Vakfı” kitabının yazarı olan Dr. Metin Eriş’in anlattıkları, yalnızca bir bölgenin değil, Türkiye’nin sanayi tarihinin de arka planını ortaya koyuyor. Dilovası Sanayiciler Vakfı’nın kuruluş sürecini, vakfın ilçenin gelişimindeki kritik rolünü ve sanayinin bölgeye etkilerini yıllarca yöneticilik yaptığı BASF-Sümerbank deneyimi üzerinden aktaran Eriş, 1969’dan itibaren yaşanan değişimleri birinci ağızdan paylaşıyor.

Haber linki: http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=53658

Sosyal medya paylaşımı: www.youtube.com/watch





Söyleşide, o yıllarda Dilovası’nda yalnızca üç fabrikanın bulunduğunu, sanayileşmenin kontrolsüz biçimde başlamasıyla kimya ve demir–çelik gibi riskli sektörlerin yan yana kurulduğunu, yeraltı su kaynaklarının hızla tükendiğini anlatıyor. Fabrikalara su sağlamak için kilometrelerce uzaklıktan Dilderesi üzerinden boru hatları çekmek zorunda kaldıklarını, bölgedeki hızlı yapılaşma nedeniyle gecekondulaşmanın ovayı ve yamaçları kısa sürede sardığını belirtiyor. Eriş, “O güzelim ovanın yeşili erirken sanayi ile mesken iç içe geçti fakat uyarılarımızı dinleyen olmadı” sözleriyle sürecin plansızlığını vurguluyor.

Dr. Metin Eriş’in son kitabı Gebze İKDAV Vakfı tarafından yayınlandı. Kitap 1969 yılından bugüne bir bağın nasıl sanayi heldesi haline gelişini anlatıyor.

http://www.kulturkonseyi.com/digeryayinlardetay/baskanimiz-dr-metin-erisin-son-kitabi-.html

Kitabı okumak için (dijital): https://www.ismailkahraman.net/?p=493

Dilovası Sanayiciler Vakfı kitabının yazarı Dr. Metin Eriş

Söyleşi en dikkat çeken bölümlerden biri, BASF-Sümerbank’ın çalışma kültürü. Eriş, fabrikanın 30 yıl boyunca Ahilik geleneğini andıran bir işçi–işveren ilişkisiyle yönetildiğini, 15–16 Haziran olayları ve diğer çalkantılı dönemlerde dahi fabrikanın ideolojik çatışmalara sürüklenmediğini ifade ediyor. 1987 genel grevinde bile işçilerin bir kısmının üretimi sürdürerek sorumluluk bilinci gösterdiğini belirterek, bu yapının Türkiye sanayi tarihinde örnek gösterilecek bir model olduğunu dile getiriyor.

Dr. Metin Erşin kimdir?

1936 Gaziantep doğumlu Dr. Metin Erşin, eğitim hayatına Galatasaray’da başlayıp Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde mezun olarak devam etti. Gençlik yıllarından itibaren tiyatro, kültür ve sosyal faaliyetlerin içinde yer alan Erşin, çeşitli okul ve derneklerde gazete yayıncılığı, tiyatro çalışmaları ve kültürel organizasyonlar gerçekleştirdi.

İstanbul İktisat Fakültesi’nde tamamladığı doktora çalışmasını “ABD ve SSCB'nin Genç Ülkeler Siyaseti” üzerine yaptı. 1960’lı yıllarda öğretmenlik yapan Erşin, aynı dönemde işçi sendikalarında iş hukuku ve çalışma hayatı üzerine eğitimler verdi.

1969’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne getirilen Erşin, aynı yıl BASF–Sümerbank Türk Kimya Sanayii A.Ş.’de Genel Müdür Muavini oldu ve bu görevini 32 yıl sürdürdü. Bu süreçte Yüksek Denizcilik Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı.

Sanayi ve iş dünyasında önemli görevler üstlenen Erşin; Kiplas Başkan Vekilliği, TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Gebze Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı yaptı; Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşuna öncülük etti. Dilovası ve Gebze’de OSB çalışmalarının başlamasında, çevre, eğitim ve altyapı yatırımlarında belirleyici rol oynadı. DİSAV'ın kurucuları arasındaki Erşin, bölgeye 81 bin fidan dikilmesi ve pek çok kalıcı eserin kazandırılmasına öncülük etti.

Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler üstlenen Erşin, halen TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkpetrol Vakfı ve Kültür Konseyi'ndeki çalışmalarını sürdürüyor.

1990’lardan itibaren çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Dr. Metin Erşin, bugün de Önce Vatan gazetesinde haftalık yazılarına devam etmektedir.

Dr. Metin Eriş, Dilovası’nın sanayi hafızasının kaybolmaması gerektiğini, yaşananların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguluyor. Bu nedenle kaleme aldığı kitabın ve yapılan belgesel söyleşinin birer belge değerinde olduğunu ifade ediyor. İsmail Kahraman’ın arşiv çabalarıyla kayıt altına alınan bu söyleşi, hem bölge halkı hem de Türkiye’nin sanayi geçmişine ilgi duyan araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek