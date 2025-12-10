banner1216
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan, aralarında kaçak içki ve tütünün de bulunduğu birçok ürün ele geçirildi.

Kocaeli'de 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

10 Aralık 2025 Çarşamba 14:32

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 3-10 Aralık tarihlerinde il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 4 ton 575 kilogram kıyılmış tütün, 140 paket gümrük kaçağı sigara, bin 579 sahte bandrol, 87 şişe kaçak içki ile 75 litre etil alkol ele geçirildi. 
  Aramalarda ayrıca gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 cep telefonu, 6 şarj cihazı, 6 kulaklık, 6 akıllı kol saati ve 3 parfüm bulundu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Müzik tartışması cinayetle bitti Müzik tartışması cinayetle bitti
Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı
Gölcük'te tarihi geçmiş ürünler imha edildi Gölcük'te tarihi geçmiş ürünler imha edildi
Kocaeli'de ilkokulda yangın paniği Kocaeli'de ilkokulda yangın paniği
Apartman boşluğundaki gürültü taksiciyi 26 bıçak darbesiyle ölüme götürmüş Apartman boşluğundaki gürültü taksiciyi 26 bıçak...
Kocaeli'de duvarlara yasa dışı bahis reklamı yazan 2 şüpheli yakalandı Kocaeli'de duvarlara yasa dışı bahis reklamı yazan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Müzik tartışması cinayetle bitti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin ölümüyle...

Haberi Oku