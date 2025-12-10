Kocaeli'de 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon lirayı bulan, aralarında kaçak içki ve tütünün de bulunduğu birçok ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 3-10 Aralık tarihlerinde il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 4 ton 575 kilogram kıyılmış tütün, 140 paket gümrük kaçağı sigara, bin 579 sahte bandrol, 87 şişe kaçak içki ile 75 litre etil alkol ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 cep telefonu, 6 şarj cihazı, 6 kulaklık, 6 akıllı kol saati ve 3 parfüm bulundu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi.

İHA