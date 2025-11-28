İLÇE HABERLERİ:
Çayırova otobüs garajında tam yol ileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandıracağı “Çayırova Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisi Projesi’nde” çalışmalar son sürat devam ediyor. Çevreci ulaşım ve operasyonel verimlilik hedefleyen yatırımın en kısa süre içinde hizmete alınması planlanıyor.

28 Kasım 2025 Cuma 09:16

 GEBZE BÖLGESİNDE ULAŞIMI GÜÇLENDİRECEK YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği daha güvenli ve konforlu hale getirmek için planladığı bir yatırım projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Toplu ulaşım hizmetlerinin daha sürdürülebilir ve çevreci olması için CNG ile çalışan yeni nesil otobüslerden oluşan filosunu kente kazandıran Büyükşehir, bu kapsamda Çayırova ilçesine Gebze bölgesi için “Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisi” inşa ediyor.

 

YAPI İNŞAATI TAMAM, ÇEVRE DÜZENLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı kontrolünde yapımı devam eden Çayırova Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisinde hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Bu kapsamda 422 metrekare idari bina, 121 metrekare araç bakım onarım binası, 35 metrekare giriş güvenlik binası ve 67 metrekare dolum personeli binası olmak üzere toplam 645 metrekareden oluşan betonarme yapıların inşaatı tamamlandı. Proje kapsamında saha düzenleme, çevre aydınlatma, güvenlik sistemlerinin kurulumu ve asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor.

 

CNG’Lİ ARAÇLAR İLE KARBON EMİSYONU AZALTILIYOR

CNG dolum tesisinin üretiminin tamamlanmasının ardından proje sahasında kurulumu gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düşük yakıt maliyetinin yanı sıra kentin karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltan doğa dostu CNG’li otobüslerle hizmet vermeyi Gebze bölgesinde de sürdürecek. CNG dolum tesisi, araçların mevcut seferleri dışında yakıt dolumu için trafiğe dahil olma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

 

GENİŞ OTOBÜS FİLOSU DAHA GÜVENLİ BİR ALANDA OLACAK

Çayırova Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisinin devreye girmesiyle birlikte 76 adet 12 metrelik otobüs ile 15 adet körüklü otobüs daha güvenli ve uygun bir alanda parklanma yapacak. Bu proje ayrıca

Büyükşehir’e ait otobüs filosunun yakıt ikmal süreçlerini de daha hızlı ve düzenli hale getirecek.


(Erkan ERENLER)

