Çayırova’da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

03 Aralık 2025 Çarşamba 09:10

 Çayırova’da yılın son meclis toplantısı, bugün gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlık yaptı. Bir önceki aya ait karar özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda gündemin birinci maddesi olan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 466 Ada, 14 No’lu Parselde İmar Plan Tadilatı Yapılması ile İlgili Raporu maddesi için süre uzatım kararı oy birliği ile kabul edildi. Meclisin ikinci gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, üçüncü ve dördüncü gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.

 

“ALDIĞIMIZ KARARLAR HAYIRLI OLSUN”

Gündem maddelerinin ardından mecliste gündem dışı konuşmalara geçildi. Son olarak ise bir sonraki meclis toplantısının 6 Ocak 2026 Salı günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bu yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların şehrimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


(Erkan ERENLER)

