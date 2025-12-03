ASAYİŞ:
Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi

Kocaeli'de 5 katlı bir apartmanın yanındaki inşaat çalışması, 1'inci katındaki dairesinin odasının duvarını yıktı. Yatak odası betonla dolarken, uykuda olan ev sahibi olayı işçilerin zilini çalmasıyla öğrendi.

03 Aralık 2025 Çarşamba 09:12

 Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaatta beton atma çalışması yapılırken, yanındaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki odanın duvarı yıkıldı. Duvar tamamen yıkılırken, odanın içi betonla doldu. Daire sahibi M.R.Ç., yıkımı inşaat işçilerinin zili çalmasıyla öğrendi. Ev sahibi odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dairede ve inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu.  
  Öte yandan, müteahhittin zararı karşılayacağı öğrenildi. 


İHA
