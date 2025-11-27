İLÇE HABERLERİ:
Çiftçi, Akse Bilgi Evi’ndeki kursiyer ve velilerle bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Hakcan Döven Bilgi Evi’ndeki kursiyer ve velilerle bir araya geldi. Başkan Çiftçi, burada mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunurken, “Her görüşü kıymetli buluyor, şehrimizi ortak akılla yönetmeye devam ediyoruz” dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 09:31

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle istişarelerine devam ediyor. Bu bağlamda son olarak Akse Hakcan Döven Bilgi Evi’nde meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler ve çocuk kulüplerinde öğrencileri bulunan velilerle buluşan Başkan Çiftçi, burada Akse Mahallesi sakinlerinin görüş ve önerilerini dinlerken, belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Yapılan hizmetler hakkında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, eğitime büyük destek verdiklerini ve bu doğrultudaki çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti. Bununla birlikte inşaat süreci devam eden projeler hakkında da velilere bilgi veren Başkan Çiftçi, mahalle sakinlerinden gelen soruları da yanıtladı.

 

“ŞEHRİMİZİ ORTAK AKILLA

YÖNETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Neslin ihyası noktasında yapılan çalışmaların birinci öncelikleri olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, “Amacımız çocuklarımızın başta ailelerine ve çevresine saygılı, eğitimli, merhametli, hakkaniyetli bireyler olması ve ülkemize hizmet ederek değer katması” dedi. Toplantıya katılan velilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Çiftçi, toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda ise şunları dile getirdi; “Hizmetlerimiz ve devam eden projelerimizle ilgili bilgilendirmede bulunduğumuz kıymetli velilerimizin öneri ve taleplerini dikkatle dinliyoruz. Her görüşü kıymetli buluyor; şehrimizi ortak akılla yönetmeye devam ediyoruz” dedi.


(Emre KAHRAMAN)

