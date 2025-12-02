ASAYİŞ:
Cinayet sanığı, ağırlaştırılmış müebbet kararını "Sağ ol" diyerek karşıladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pazarcı esnafını öldüren ve mahkemede maktulün kızlarına, "Babanız yaşıyor, ben yapay zekayı öldürdüm" diyen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, cezayı açıklayan mahkeme başkanına ise "Sağ ol" dedi.

02 Aralık 2025 Salı 13:07

 Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere Mahallesi'ndeki salı pazarı girişinde meydana geldi. Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan Tuanay Ç. (23), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybetti, polis ekipleri tarafından yakalanan Tuanay Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
  "Babanız yaşıyor, benim öldürdüğüm yapay zeka" 
  Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan Tuanay Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ve Şakir Kaya'nın kızları salonda hazır bulundu. Kaya'nın kızları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Tuanay Ç., "Şakir amca dedemin arkadaşı. Amca gibi çok sevdiğim bir adamdır. Benim öldürdüğüm Şakir amca değil, plastik yani yapay zekadır. Şakir amca yaşıyor, kesinlikle ölmedi. Benim öldürdüğüm yapay zeka. İşlediğim bir cinayet değildir" dedi. 
  Maktulün kızlarına yönelik ise Tuanay Ç., "Babanız yaşıyor. Benim öldürdüğüm yapay zeka" ifadelerini kullandı. 
 
  Ağırlaştırılmış müebbet hapse "Sağ ol" dedi  
  Mahkeme heyeti, sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 'akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu' yönündeki raporu dikkate aldı. Heyet, sanık Tuanay Ç.'yi 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık, kararı açıklayan mahkeme başkanına "Sağ ol" dedi.


