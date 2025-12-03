GENEL:
GEBZE GAZETESİ (www.gebzegazetesi.com) 41 YAŞINDA

3 ARALIK 1984 TARİHİNDEN BERİ GEBZENİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURAN GAZETE GEBZE GAZETESİ

03 Aralık 2025 Çarşamba 09:15

 GEBZE GAZETESİ (www.gebzegazetesi.com) 41 YIL ÖNCE BU GÜN 3 ARALIK 1984 TARİHİNDE HAFTALIK OLARAK İZMİT'DE TÜRK YOLU BİZİM ŞEHİR MATBASINDA ENTRTİP DİZGİ MAKŞNASI İLE DİZİLİP  HAYDIRBERK BASKI MAKİNASINDA  TİPO OLARAK BASILIP  GEBZEDE  YAYINLAMAYA BAŞLADIK 

GEBZENİN 41 YILLIK YAZILI ARŞİVİ

GEBZE GAZETESİNİN (www.gebzegazetesi.com) TÜM ARŞİVİ İLİM KÜLTÜT TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com VAKFI KÜTÜPHANEMİZDE  
TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMACILAFININ HİZMETİNE SUNDUK 
  
    41 YILDIR BİTMEYEN HEYECAN 

GEBZE GAZETESİNİN KURUCUSU VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLARAK  ALLAH CC  ÇOK ŞÜKÜR HALEN 41  YIL ÖNCEKİ HEYACANLA  ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VE BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI  İLE BASIN YAYIN HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ
ŞUBAT 1985 TARİHİNE KZDAR YAHIN HAYATINA  DEVAM EDEN GEBZE GAZETESİNİN  MİLLİ KÜTÜPHANEDE  BULDUĞUMUZ ARŞİVLERİNDEN BAZILARINI  BU GÜN SİZLERLE  PAYLAŞIYORUZ


    TEŞEKKÜR 

GAZETEMİZE EMEK VEREN TÜM GEBZE GAZETESİ AİLESİNE YAZARINDAN BASKI USTASINA İSİMLERİNİ TEK TEK SAYMA İMKANIMIZ OLMAYAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA  SİZ DEĞERLİ OKURLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYOR SAĞLIK MUTLUKUK VE BAŞARILAR DİLİYIOR. EBEDİYDTE İNTİKAL EDENLERİ RAHMETLE  ANIYORUZ 

GEBZE GAZETESİ AİLE YILI 

GAZETEMİZİN  KURULUŞUNUN 41. YIL DÖNÜMÜ  ANISINA  2026 YILINI GEBZE GAZETESİ (www.gebzegazetesi.com) AİLE YILI İLAN EDİYOR GAZETEMİZ ADINA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPMAYI PLANLIYORUZ 
BELGESEL TADINDA TÜM OKURLARIMIZ VE TAKİPÇİLERİMİZE  SELAM OLSUN 


