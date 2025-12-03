GEBZE GAZETESİ (www.gebzegazetesi.com) 41 YAŞINDA

GEBZE GAZETESİ (www.gebzegazetesi.com) 41 YIL ÖNCE BU GÜN 3 ARALIK 1984 TARİHİNDE HAFTALIK OLARAK İZMİT'DE TÜRK YOLU BİZİM ŞEHİR MATBASINDA ENTRTİP DİZGİ MAKŞNASI İLE DİZİLİP HAYDIRBERK BASKI MAKİNASINDA TİPO OLARAK BASILIP GEBZEDE YAYINLAMAYA BAŞLADIK
GEBZENİN 41 YILLIK YAZILI ARŞİVİ
GEBZE GAZETESİNİN (www.gebzegazetesi.com) TÜM ARŞİVİ İLİM KÜLTÜT TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com VAKFI KÜTÜPHANEMİZDE
TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMACILAFININ HİZMETİNE SUNDUK
41 YILDIR BİTMEYEN HEYECAN
GEBZE GAZETESİNİN KURUCUSU VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLARAK ALLAH CC ÇOK ŞÜKÜR HALEN 41 YIL ÖNCEKİ HEYACANLA ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VE BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI İLE BASIN YAYIN HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ
ŞUBAT 1985 TARİHİNE KZDAR YAHIN HAYATINA DEVAM EDEN GEBZE GAZETESİNİN MİLLİ KÜTÜPHANEDE BULDUĞUMUZ ARŞİVLERİNDEN BAZILARINI BU GÜN SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ
TEŞEKKÜR
GAZETEMİZE EMEK VEREN TÜM GEBZE GAZETESİ AİLESİNE YAZARINDAN BASKI USTASINA İSİMLERİNİ TEK TEK SAYMA İMKANIMIZ OLMAYAN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA SİZ DEĞERLİ OKURLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYOR SAĞLIK MUTLUKUK VE BAŞARILAR DİLİYIOR. EBEDİYDTE İNTİKAL EDENLERİ RAHMETLE ANIYORUZ
GEBZE GAZETESİ AİLE YILI
GAZETEMİZİN KURULUŞUNUN 41. YIL DÖNÜMÜ ANISINA 2026 YILINI GEBZE GAZETESİ (www.gebzegazetesi.com) AİLE YILI İLAN EDİYOR GAZETEMİZ ADINA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPMAYI PLANLIYORUZ
BELGESEL TADINDA TÜM OKURLARIMIZ VE TAKİPÇİLERİMİZE SELAM OLSUN