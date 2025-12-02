GENEL:
GENÇLİK- SPOR VE KÜLTÜR BAKANLARINA TARİHE VEFA ÇAĞRISI

TÜRK DÜNYASI VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GENÇLER'DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMINA GETİRİLEREK TARİH BİLİNCİ KAMPANYASI BAŞLATILMALI.

02 Aralık 2025 Salı 10:04

 KAFKAS CEPHESİNDE ÇARLIK RUSYA TÜRKİSTAN ALAYLARI KURUP TÜRKÜ TÜRKLE SAVAŞTIRDI 

Gazetemizin 41 yıl önce kurucusu ve halen bir çok tv kanalında devri alem belgesel Tv programlarını hazırlayıp sunan 50 Yıllık gazeteci ve belgeselci İsmail kahraman Gençlik ve spor bakanı ile kültür bakanına tarihi çağrı yaparak Türk dünyasından gençlerin  Sarıkamış  şehitleri anma programına daveti edilmesini istedi Kahraman yazılı mesajı

   KAHRAMANDAN  TARİHİ  ÇAĞRI

“..50 yıldır gazeteci ve belgeselci  olarak  Türk islam medeniyeti tarihi ile ilgili çalışmalar yapmaktayım 
Aslen Giresunlu  Oğuz Türklerinin çepni boyundan  olmam dedemin kafkas cephesi  Sarıkamış’ta esir düşüp Sibirya’da 10 sene esir kalması yüzünden 25 yıldır Kafkas cephesi ile ilgili araştırmalar yapmaktayım 
Kafkas cephesi  Sarıkamış  ve Kopdağı savaşları ile HARŞİT  Savunması zaferinde  çarlık Rusya’nun  Türkistan’dan  zorla toplayıp   getirdiği Türkistan alayları ile Osmanlı Türk ordusu  çarpışmış  Türkler  Türklerle  savaştırılmış
Osmanlı ordusu ile savaşmak  istemeyen  kazak kırgız Özbek  ve Türkmenler isyan  ettikleri için çarlık Rusya tarafından  katil edilmiş  bu konuda toplu şehitliklerde  belgesel  çektim 
 
Kafkas cephesinde  TÜRKİSTAN ALAYLARI.  Konusu  tarih bilinci açısından çok önemli 
Annemin babasının esir olduğu babamın babasın şehit olduğu Kafkas cephesi ile ilgili çektiğim  bazı BELGESELLERİMİZ

Şehir ve gazi  torunu  Türk evladı olarak  kafkas cephesine   Çarlık Rusya tarafından zorla  getirilen  Türkistan  alayları   Şehit ve gazi  Torunu olarak beni  derinden üzmekte 

Çanakkale de Anzak  İngiliz ve Fransız askerlerine  ait anıtlar  gibi  Türk devletler teşkilatı   Öncülüğünde  SARIKSMIŞ. da TÜRKİSTAN ALAYLARI anıtları yapılmalı 
Kazak kırgız Özbek ve Türkmen  gençleri  Çanakkale’ye  her yıl gelen anzak  gençleri gibi Sarıksmışa  gelmeli.  Tarih ve Kültür bilincine sahip olmalı 

Tanrı dağları eteğinde  Bişkek de Atabeyit anıtından 
Belgesel tadında selam ve ssygılarımı arz ediyorum

İlim kültür tarih araştırmaları 
www.ikrav.com Başkanı 
Araştırmacı gazeteci  ve  
TGRT devri alem belgesel yönetmeni



(Ömer İLGEÇ)
