GENÇLİK- SPOR VE KÜLTÜR BAKANLARINA TARİHE VEFA ÇAĞRISI

Gazetemizin 41 yıl önce kurucusu ve halen bir çok tv kanalında devri alem belgesel Tv programlarını hazırlayıp sunan 50 Yıllık gazeteci ve belgeselci İsmail kahraman Gençlik ve spor bakanı ile kültür bakanına tarihi çağrı yaparak Türk dünyasından gençlerin Sarıkamış şehitleri anma programına daveti edilmesini istedi





“..50 yıldır gazeteci ve belgeselci olarak Türk islam medeniyeti tarihi ile ilgili çalışmalar yapmaktayım

Aslen Giresunlu Oğuz Türklerinin çepni boyundan olmam dedemin kafkas cephesi Sarıkamış’ta esir düşüp Sibirya’da 10 sene esir kalması yüzünden 25 yıldır Kafkas cephesi ile ilgili araştırmalar yapmaktayım

Kafkas cephesi Sarıkamış ve Kopdağı savaşları ile HARŞİT Savunması zaferinde çarlık Rusya’nun Türkistan’dan zorla toplayıp getirdiği Türkistan alayları ile Osmanlı Türk ordusu çarpışmış Türkler Türklerle savaştırılmış

Osmanlı ordusu ile savaşmak istemeyen kazak kırgız Özbek ve Türkmenler isyan ettikleri için çarlık Rusya tarafından katil edilmiş bu konuda toplu şehitliklerde belgesel çektim

Kafkas cephesinde TÜRKİSTAN ALAYLARI. Konusu tarih bilinci açısından çok önemli

Annemin babasının esir olduğu babamın babasın şehit olduğu Kafkas cephesi ile ilgili çektiğim bazı BELGESELLERİMİZ





Şehir ve gazi torunu Türk evladı olarak kafkas cephesine Çarlık Rusya tarafından zorla getirilen Türkistan alayları Şehit ve gazi Torunu olarak beni derinden üzmekte





Çanakkale de Anzak İngiliz ve Fransız askerlerine ait anıtlar gibi Türk devletler teşkilatı Öncülüğünde SARIKSMIŞ. da TÜRKİSTAN ALAYLARI anıtları yapılmalı

Kazak kırgız Özbek ve Türkmen gençleri Çanakkale’ye her yıl gelen anzak gençleri gibi Sarıksmışa gelmeli. Tarih ve Kültür bilincine sahip olmalı





Tanrı dağları eteğinde Bişkek de Atabeyit anıtından

Belgesel tadında selam ve ssygılarımı arz ediyorum





İlim kültür tarih araştırmaları

