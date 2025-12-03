GENEL:
Büyükşehir’de öncelik iş sağlığı ve güvenliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki bütün birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yürütülen çalışmaları güçlendirmek amacıyla toplantılar düzenliyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Belde A.Ş Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen toplantılarda iş sağlığı ve güvenliğine önemle vurgu yapılıyor.

03 Aralık 2025 Çarşamba 09:10

 “ÖNCE İNSAN” YAKLAŞIMI ESAS ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Belde A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bolat, ilgili birimlerin İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri  “Önce İnsan” yaklaşımını esas alan kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE ORTAK AKIL
İş Sağlığı ve Güvenliği politikasıyla düzenlenen toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde ortak çalışma kültürünün, koordinasyonun ve eşgüdümlü hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Ayrıca revirlerde sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, saha gözetimlerinin ortak planlarla yürütülmesi, iş ekipmanları ve koruyucu donanımlarda standartlaşmanın sağlanması, hem çalışanların güvenliğini artıracak hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması iş sağlığına katkı sağlayacağı belirtildi.

 

İSG POLİTİKASIYLA GÜVENLİ ÇALIŞMA
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm birimlerde aynı standartlarla yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin, çalışan sağlığını önceleyen daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Bu amaçla gerçekleştirilen toplantıda, İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin belediyenin tüm birimlerinde aynı anlayışla uygulanması, risklerin kaynağında azaltılmasına, çalışma ortamlarının iyileştirilmesine ve güvenlik kültürünün kurumsal düzeyde güçlenmesine destek olacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulduğundan bahsedildi.

 

“ÇALIŞANLARIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm personellere verilen eğitimler personellerin bilgilendirilmesi amacıyla belli aralıklarla devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, kurum kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, “Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyin önündedir. Güçlü koordinasyon ve ortak hareket etme bilinciyle daha güvenli bir Kocaeli için çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.


(Erkan ERENLER)

