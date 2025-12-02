GENEL:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir basın mesajı yayımladı

“Bir şehrin gerçek değeri, en hassas yüreklere gösterdiği özenle ölçülür”

02 Aralık 2025 Salı 11:04

 Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bir şehrin gerçek değeri, en hassas yüreklere gösterdiği özenle ölçülür. Her bir vatandaşımızın hayatı kolaylaştırılmış, fırsatları eşit, onuru korunmuş bir Kocaeli için çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok.” ifadelerini kullandı.

 

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “İnsanı ‘emanet’ bilen bir medeniyetin çocuklarıyız. Yeryüzünde her cana değer yükleyen, insanı yaratılmışların en şereflisi kabul eden anlayış, bizim kadim kültürümüzün mayasıdır. Bu anlayış bize, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı; hakkın, hukukun ve vicdanın gereği olarak öğretmiştir.

 

Ecdadımız, şehirlerini engellilerin erişebileceği şekilde tasarlamış; Gureba’dan vakıf düzenlemelerine, Bîmarhâne’lerden Tabhâne’lere kadar pek çok kurumla engelsiz bir toplumun yolunu açmıştır. Medeniyetimizin hukuk eserlerinde engelli bireylerin haklarının korunması ve toplumsal hayata katılımı için ayrıntılı hükümlere yer verilmesi, insan odaklı hizmet anlayışımızın köklü bir mirasa dayandığını gösterir.

 

Bugün biz de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Kocaeli’de her engelli bireyin hayatını kolaylaştırmak, fırsatlarını eşitlemek ve onurunu korumak için çalışıyoruz. Ulaşımda erişilebilirlikten sosyal desteklere, istihdamdan spor ve kültür faaliyetlerine, bakım hizmetlerinden danışmanlık birimlerine kadar her adımımız, ‘kimse yalnız kalmasın, kimse geride bırakılmasın’ düsturuyla şekilleniyor.

 

Bir bireyin hayatını kolaylaştırmak, bütün toplumun vicdanını yüceltmektir. Bir engeli kaldırmak, gönüllere yeni bir yol açmaktır. Farkındalık, bir ömür boyu süren bir sorumluluktur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin güvenle, huzurla ve özgürce yaşayabilecekleri bir şehir inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Onların yaşam kalitesini artıran her hizmet, insanlık davamızın bir parçasıdır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal bilinç, dayanışma ve empatiyi güçlendiren bir güne dönüşmesini diliyorum. Tüm engelli kardeşlerime, ailelerine ve fedakârca emek veren gönüllülerimize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.”


