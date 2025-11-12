Büyükşehir’den personele drama eğitimi

Kurum içi eğitim faaliyetleri ile personellerinin gelişimine katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliği ile “Drama Eğitimi” gerçekleştirildi.

MESLEKİ GELİŞİME KATKI

Eğitim, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde görevli personelin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, çalışanların kişisel gelişimini desteklemek ve vatandaşla etkin iletişimi ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlendi. Bu bağlamda duygusal farkındalık ve dayanıklılık, problem çözme, takım çalışması ve uyum, vatandaşla etkili iletişim gibi konularda personelin de etkileşim içinde olduğu doğaçlama ve oyun grup etkinlikleri gibi yöntemlerle uygulamalı eğitim yapıldı.

PERSONEL MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Eğitime katılan personel drama eğitiminde, mesleki zorlayıcı durumlarla baş edebilme becerilerini geliştirmek, motivasyonlarını artırmak, insan ilişkilerinde empati yeteneğini güçlendirmek, mesleki farkındalıkları artırmak, çalışma ortamına pozitif bir katkı ve uyum sağlamaya kadar motive edici uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu. Gerçekleştirilen eğitimde personel, yoğun ilgilerini ve memnuniyetlerini dile getirdi.





(Erkan ERENLER)