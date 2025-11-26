Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’ne dönel kavşak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’nde araç geçişlerini daha düzenli hale getirmek için dönel kavşak inşa etti.

DÖNEL KAVŞAK TRAFİĞE NEFES ALDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını daha da rahatlatacak yeni arter ve kavşak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Gebze’de yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla üstyapı düzenlemelerini birer birer hayata geçirirken, çalışmalara bir yenisi Dr. Zeki Acar Caddesi’nde eklendi. Ekipler, Barış Mahallesi’ni Dr. Zeki Acar Caddesi’ne bağlayan kritik güzergâhta araç geçişlerini daha düzenli hale getirmek için dönel kavşak inşa etti.

ARAÇ GEÇİŞLERİ DAHA DÜZENLİ HALE GELDİ

Bu düzenleme ile özellikle yoğun saatlerde yaşanan beklemeler büyük ölçüde azaltıldı. Dr. Zeki Acar Caddesi’nde hizmete giren dönel kavşakla araç geçişleri daha düzenli hale geldi. Bu sayede sürücüler hem daha güvenli hem de akıcı bir trafikte yol alarak, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.