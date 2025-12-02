GENEL:
Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde ilk kepçe vuruldu; Sosyal Yaşam Merkezi yeni ufuklar açacak

Kocaeli’yi hizmetleriyle geleceğe taşıyan, sosyal sorumluluk bilinciyle de önemli yatırımları hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar TL’lik yeni dev projesinde ilk kepçeyi vurdu. Eski İnterteks Fuar Alanı’na projelendirilen Sosyal Yaşam Merkezi, 7’den 70’e herkesin yaşamında yeni ufuklar açacak.

02 Aralık 2025 Salı 10:10

 PROJEDE İLK KEPÇE VURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eski İnterteks Fuar Alanı’na inşa edeceği Sosyal Yaşam Merkezi projesinde önemli bir aşama daha kaydedildi. Yapım ihalesinin sonuçlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve saha çalışmalarına resmen başlandı. İş makinelerinin alana giriş yapmasıyla birlikte projede ilk kepçe vuruldu.

 

YOĞUN BİR ÇALIŞMA TRAFİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına yön verecek olan Sosyal Yaşam Merkezi projesine start verdi. Hafriyat, zemin hazırlığı ve uygulama projelerinin sahaya taşınmasıyla birlikte bölgede yoğun bir çalışma trafiği oluşturan Büyükşehir yetkilileri, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerleyeceğini belirtti.

 

KOCAELİ’NİN YENİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Yaklaşık 17 bin 390 m² kapalı alana sahip olacak merkez; konservatuar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleri gibi birçok sosyal ve kültürel birimi bünyesinde barındıracak.

 

HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET EDECEK

Proje tamamlandığında 7’den 70’e tüm Kocaelililerin faydalanabileceği modern bir kompleks ortaya çıkacak. 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema-etkinlik salonu ve tanıtım merkezi de yapının önemli bölümleri arasında yer alıyor.


(Erkan ERENLER)

