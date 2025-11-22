Şehir Tiyatroları, “Unutmak” oyunuyla göz doldurdu

PRÖMİYERE YOĞUN İLGİ

“Sanat Şehri Kocaeli” vizyonuyla çalışmalarına devam eden Şehir Tiyatroları’nın 2024-2025 sezonunda sahneye koyduğu yeni oyunu “Unutmak”, prömiyerini gerçekleştirdi. Tristan Bernays tarafından kaleme alınan eser, Taner Tunçay tarafından Türkçeye çevrilip uyarlandı. Yönetmenliğini İbrahim Şahin, genel sanat yönetmenliğini ise Aydın Sigalı üstlendi. Oyunun yaratıcı ekibinde dramaturg Kemal Keşmer, dekor ve kostüm tasarımında Nilsu Baldan, ışık tasarımda Ayşe Sedef Aytar, yardımcı yönetmenlerdeyse Çağla Buldak Akarsu ve Işık Öztorun yer alarak oyuna önemli katkılar sundu. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda Levent Muratoğlu ve Senem Akman Muratoğlu başrolleri paylaştı. “Unutmak”, izleyicisini yaşamın en kırılgan alanlarından biri olan hafıza kaybı, hatırlamanın acısı ve unutmanın kaçınılmazlığı üzerine düşünmeye davet ediyor.

TOM VE VİV’İN DOKUNAKLI YOLCULUĞU

Kocaeli Şehir Tiyatroları her sezon birbirinden farklı hikayeleri ve ilgi çekici oyunlarıyla kentin sanat anlayışını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. “Unutmak” adlı yeni oyun da hikayesi ve işlediği temalarıyla bunu kanıtlıyor. Oyun, yaşamın inişli çıkışlı yolculuğu içinde birbirlerine tutunmaya çalışan Tom ve Viv isimli iki karakterin hikâyesine odaklanıyor. Sevinçlerini, hüzünlerini, paylaştıkları anıları ve yavaş yavaş silinmeye başlayan geçmişleriyle iki insanın birlikte var olma çabası sahnede çarpıcı bir dille aktarılıyor.

ŞİİRSEL BİR ANLATIMLA İZLEYİCİYİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Dokunaklı atmosferi, etkileyici sahne tasarımı ve oyunculuklarıyla öne çıkan “Unutmak”, izleyiciyi bir yandan kendi yolculuğunu düşünmeye, diğer yandan sevdikleriyle kurduğu bağı yeniden anlamlandırmaya davet ediyor. Tom ile Viv’in yolculuğunda içlerinden birinin giderek artan hafıza kaybı “İnsan sevdiklerini kaybederken nasıl yanında kalabilir?” başta olmak üzere birçok soruya yönlendiriyor. Oyun, hatırlama ve unutma arasındaki ince çizgide insanın yaralı ama güçlü hâlini şiirsel ve düşündürücü bir üslupla sahneye taşıyor.

SEZON BOYUNCA SAHNEDE

Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yaydığı sanat anlayışının bir örneği olan “Unutmak” oyunu Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın bu sene en ilgi çekici oyunlarından biri oldu. Şiirsel anlatımıyla da izleyiciyi etkileyen “Unutmak” sezon boyunca seyircilerini ağırlamaya devam edecek.





(Erkan ERENLER)