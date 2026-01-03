Başkan Çiftçi’den, Hidayet Türkoğlu’na ziyaret Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti.

03 Ocak 2026 Cumartesi 09:56