Başkan Çiftçi’den, Hidayet Türkoğlu’na ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti.

03 Ocak 2026 Cumartesi 09:56

 Sadece ilçeye değil, bölgeye de basketbolu sevdiren Çayırova Belediyesi basketbol takımının kurucusu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Türkoğlu’yla bir araya geldi. TBF binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Çiftçi ve Türkoğlu, Çayırova Belediyesi’nin basketbolda yakaladığı ivme üzerine sohbet ve istişare gerçekleştirdi. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona eren ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret ettik. Basketbolda kısa sürede yakaladığımız ivme ve elde ettiğimiz başarılar üzerine keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyorum.”


(Erkan ERENLER)
