Kocaeli’de Narkotik Operasyonlarında 85 Şüpheli Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ İki haftalık operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; 33 şüpheli tutuklandı.

12 Aralık 2025 Cuma 19:51

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 25 Kasım – 10 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü operasyonlarda toplam 85 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda 102 kilo 61 gram metamfetamin, 2 kilo 978 gram sentetik kannabinoid, 543 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 241 gram esrar, 217 gram GHB, 90 gram kokain, 223 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 tüfek, 1 tabanca, 5 fişek ve 20 bin 530 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 44’ü TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 41 şüpheli adli makamlara sevk edildi; bunlardan 8’i adli kontrolle serbest bırakılırken 33 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna açıkladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

