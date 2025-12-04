Çayırova’da Aralık ayı kültür-sanat takvimi netleşti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmalarıyla kültür-sanat şehrine dönüşen Çayırova’da Aralık ayı kültür-sanat takvimi de belli oldu. Geçtiğimiz ara tatilde Çayırovalı çocukların, güzel bir tatil geçirmesine olanak sunan Çayırova Belediyesi, Aralık ayında da birçok etkinlikle çocukların ve yetişkinlerin kültür ve sanatla iç içe olmasına olanak sunacak. Aralık ayı boyunca 6’sı çocuk ve 1’i yetişkin tiyatrosu olmak üzere toplamda 7 tiyatro oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı Çayırova Belediyesi tarafından duyurulurken, tüm ilçe sakinleri tiyatro dolu günlere davet edildi.

İLK OYUN 6 ARALIK CUMARTESİ

Açıklanan programa göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunların takvimi ise şöyle;

6 Aralık Cumartesi-Korkak Fare (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2. Seans 14.00

7 Aralık Pazar-Haylaz Tavşan (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2.Seans 14.00

14 Aralık Pazar-Kudüs Macerası (Çocuk Sineması) Saat 14.00

24 Aralık Çarşamba-Şaşkın Korsan (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 11.00-2. Seans 14.00

27 Aralık Cumartesi-Cikcik ile Vakvak (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2. Seans 14.00

28 Aralık Pazar-Dansçı Dede (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2. Seans 14.00

21 Aralık Pazar-Kime Göre (Yetişkin Tiyatrosu) Saat:19.00





(Erkan ERENLER)