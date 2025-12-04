Çayırova’da Aralık ayı kültür-sanat takvimi netleşti

İLK OYUN 6 ARALIK CUMARTESİ
Açıklanan programa göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunların takvimi ise şöyle;
6 Aralık Cumartesi-Korkak Fare (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2. Seans 14.00
7 Aralık Pazar-Haylaz Tavşan (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2.Seans 14.00
14 Aralık Pazar-Kudüs Macerası (Çocuk Sineması) Saat 14.00
24 Aralık Çarşamba-Şaşkın Korsan (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 11.00-2. Seans 14.00
27 Aralık Cumartesi-Cikcik ile Vakvak (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2. Seans 14.00
28 Aralık Pazar-Dansçı Dede (Çocuk Tiyatrosu) 1. Seans 12.00-2. Seans 14.00
21 Aralık Pazar-Kime Göre (Yetişkin Tiyatrosu) Saat:19.00
(Erkan ERENLER)