GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek iş deneyimi yaşadı; Başkan Büyükakın’dan Gonca’nın gençlerine tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Symbol AVM’de düzenlenen ve Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin yer aldığı farkındalık etkinliğine katıldı. Büyükakın, AVM’de farklı işletmelerde görevler üstlenen bireylerle yakından ilgilendi, onları başarılarından dolayı tebrik etti.

Gonca'nın öğrencileri, AVM'de gerçek iş deneyimi yaşadı; Başkan Büyükakın'dan Gonca'nın gençlerine tam not

04 Aralık 2025 Perşembe 09:46

 BAŞKAN BÜYÜKAKIN YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Symbol AVM’de düzenlediği farkındalık etkinliğine katıldı. Başkan Büyükakın’ın katıldığı programda AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da yer aldı. Etkinlikte, Gonca Engelsiz Yaşam Merkez öğrencilerinden oluşan ‘Sanatta Ben de Varım’ birimi sahne aldı. Halk oyunları ve ritim grubu gösterileri AVM ziyaretçilerinin büyük beğenisini toplarken; el sanatları atölyeleri de farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretçilerin katılımına açık şekilde gerçekleştirildi. Atölyelerde öğrencilerle birlikte el emeği ürünler hazırlanarak etkileşimli bir deneyim sunuldu.

 

“İSTİHDAMDA BEN DE VARIM” PROJESİ HAYAT BULDU

Aynı gün gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ‘İstihdamda Ben de Varım’ birimi AVM’nin farklı bölümlerinde uygulamalı görevlerde yer aldı. AVM güvenliğinden ayakkabı mağazasında reyon görevliliğine, kafede barista ve servis personelliğinden sinemada gişe görevliliğine kadar çeşitli alanlarda öğrenciler bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı buldu. Bu kapsamda 17 mağazada 34 öğrenci görev alarak gerçek iş deneyimi kazanma fırsatı elde etti.

 

ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Symbol AVM’de organize edilen etkinliği ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Büyükakın, kendisine olan sevgisiyle bilinen Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı ile de bir araya geldi. Ritim grubunun performansını dinleyen Başkan Büyükakın, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet etti, farklı işletmelerde görev alan öğrencileri ziyaret ederek çalışmalarını yerinde gözlemledi. Ziyareti sırasında alışveriş de yapan Büyükakın, AVM’deki bir kafede barista olarak görev alan öğrenci tarafından hazırlanan kahveyi içti. Başkanın samimi tavırları hem öğrenciler hem de AVM ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

 

TOPLUMSAL ETKİ, ERİŞİLEBİLİRLİK VE KATILIM VURGUSU

Symbol AVM’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü amacıyla düzenlenen etkinlik, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını ve görünürlüğünü destekleyen uygulamalarla farkındalık oluşturmayı amaçladı. Program boyunca gerçekleştirilen çalışmalar, erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularında toplumda duyarlılığın artırılmasına katkı sunmayı hedefledi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi; Geçmişle gelecek el ele oyunlarda buluştu Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte...
Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın yanındayız Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı Programla Kutlandı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı...
Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor
GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET YENİ ENGELSİZ NAKİL ARACI HİZMETE ALINDI GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET...
Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130’da alt geçit çalışmalarına başladı; Gölcük Ulaşlı’nın kritik noktasında düğüm çözülüyor Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130’da alt geçit...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler ile gençleri bir araya getiren “Kuşaklar Arası...

Haberi Oku