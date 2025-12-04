3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı Programla Kutlandı

Özel çocukların hazırladığı gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, sahnedeki performanslar sık sık alkışlarla kesildi. Aileler ve davetlilerin duygusal anlar yaşadığı programda engelli bireylere yönelik farkındalık mesajları da verildi.

Başkan Büyükgöz: “Onlar bize Allah’ın emanetidir”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, engelli bireylere yönelik hizmetlerin her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti. Başkan Büyükgöz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Allah’a hamd olsun, engelliler alanında sosyal altyapı, fiziksel altyapı her anlamda gelişiyor ve iyileşiyor. Biliyorsunuz ‘Beyaz Kalpler’ projesi şu an hizmet üretiyor. Diğer taraftan yakında hizmete alınacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi, birçok bölgede olmayan bir tesis olacak. Karakteri itibarıyla belki de Türkiye’de ilk olacak bir alanı bu evlatlarımızın hizmetine sunacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. Bizim ana görevimiz, onların dertleriyle dertlenmek ve engellerini ortadan kaldırmaktır. Çünkü onlar bizlere Allah’ın bir emanetidir. ‘Emanete nasıl bakılır?’ sorusunun cevabı nettir: Gözüm gibi bakılır. Onlar özel çocuklar ve onlara özel muamele yapmak, onların önündeki engelleri kaldırmak bizlerin görevi.”

Başkan Büyükgöz, konuşmasının devamında Gebze Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatlarına dokunan ve yaşam kalitelerini artıran projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaymakam Özyiğit: “Bu gün, toplum olarak kendimizi sorgulama günüdür”

Programda konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 3 Aralık’ın yalnızca okulun veya özel bir kitlenin değil, tüm toplumun kendini gözden geçirmesi için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Kaymakam Özyiğit konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün aslında sadece okulumuzun değil, toplumumuzun kendisini revize etme, kendisini sorgulama günü. Toplumumuzda her türlü insan var; fiziki yapıda da zihni yapıda da farklı insanlar var. Ama buradaki kitlenin sevgisi her şeyin üzerinde. Hiç şüphesiz onlar bizim için dünyada bir nimet. Sevebilmenin, sağlıklı bakabilmenin, hoşgörebilmenin, sabırlı olabilmenin nimeti… Bu nimetin farkında olan anne babalara, öğretmenlere ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Günümüz kutlu olsun.”

Kaymakam Özyiğit, engelli bireylerin toplumsal hayattaki yerinin güçlenmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gösterilerin ardından protokol üyeleri özel öğrencileri tebrik ederek ailelerle sohbet etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.





(Erkan ERENLER)