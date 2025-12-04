GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı Programla Kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda özel bir program düzenlendi. Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, özel çocuklar, öğretmenler ve aileler katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze'de Anlamlı Programla Kutlandı

04 Aralık 2025 Perşembe 09:44

 Özel çocukların hazırladığı gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, sahnedeki performanslar sık sık alkışlarla kesildi. Aileler ve davetlilerin duygusal anlar yaşadığı programda engelli bireylere yönelik farkındalık mesajları da verildi.

Başkan Büyükgöz: “Onlar bize Allah’ın emanetidir”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, engelli bireylere yönelik hizmetlerin her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti. Başkan Büyükgöz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Allah’a hamd olsun, engelliler alanında sosyal altyapı, fiziksel altyapı her anlamda gelişiyor ve iyileşiyor. Biliyorsunuz ‘Beyaz Kalpler’ projesi şu an hizmet üretiyor. Diğer taraftan yakında hizmete alınacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi, birçok bölgede olmayan bir tesis olacak. Karakteri itibarıyla belki de Türkiye’de ilk olacak bir alanı bu evlatlarımızın hizmetine sunacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun. Bizim ana görevimiz, onların dertleriyle dertlenmek ve engellerini ortadan kaldırmaktır. Çünkü onlar bizlere Allah’ın bir emanetidir. ‘Emanete nasıl bakılır?’ sorusunun cevabı nettir: Gözüm gibi bakılır. Onlar özel çocuklar ve onlara özel muamele yapmak, onların önündeki engelleri kaldırmak bizlerin görevi.”

Başkan Büyükgöz, konuşmasının devamında Gebze Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatlarına dokunan ve yaşam kalitelerini artıran projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaymakam Özyiğit: “Bu gün, toplum olarak kendimizi sorgulama günüdür”

Programda konuşan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 3 Aralık’ın yalnızca okulun veya özel bir kitlenin değil, tüm toplumun kendini gözden geçirmesi için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Kaymakam Özyiğit konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün aslında sadece okulumuzun değil, toplumumuzun kendisini revize etme, kendisini sorgulama günü. Toplumumuzda her türlü insan var; fiziki yapıda da zihni yapıda da farklı insanlar var. Ama buradaki kitlenin sevgisi her şeyin üzerinde. Hiç şüphesiz onlar bizim için dünyada bir nimet. Sevebilmenin, sağlıklı bakabilmenin, hoşgörebilmenin, sabırlı olabilmenin nimeti… Bu nimetin farkında olan anne babalara, öğretmenlere ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Günümüz kutlu olsun.”

Kaymakam Özyiğit, engelli bireylerin toplumsal hayattaki yerinin güçlenmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

 

 

Gösterilerin ardından protokol üyeleri özel öğrencileri tebrik ederek ailelerle sohbet etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
EngelliGebzeDünya Engelliler Günü3 Aralık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi; Geçmişle gelecek el ele oyunlarda buluştu Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte...
Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek iş deneyimi yaşadı; Başkan Büyükakın’dan Gonca’nın gençlerine tam not Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek iş deneyimi...
Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın yanındayız Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın...
Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor
GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET YENİ ENGELSİZ NAKİL ARACI HİZMETE ALINDI GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET...
Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130’da alt geçit çalışmalarına başladı; Gölcük Ulaşlı’nın kritik noktasında düğüm çözülüyor Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130’da alt geçit...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler ile gençleri bir araya getiren “Kuşaklar Arası...

Haberi Oku