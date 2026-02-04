2026 Prefabrik Ev Fiyatları: Sakarya’da Çift Katlı Prefabrik Yapılara Yoğun İlgi

Türkiye genelinde yükselen konut maliyetleri ve geleneksel inşaatların uzun teslim süreleri, prefabrik yapı sistemlerini her geçen yıl daha cazip hale getiriyor. Bu dönüşümden payını alan şehirlerin başında ise Sakarya geliyor.

2026 yılına yaklaşırken

, metrekare bazlı hesaplamalar ve özellikle

alternatifleri, ev sahibi olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Marmara Bölgesi’nin stratejik konumda bulunan şehirlerinden biri olan Sakarya; hem şehir merkezine yakın yaşam alanları hem de doğayla bütünleşik ilçeleri sayesinde prefabrik ev yatırımları açısından güçlü bir potansiyel sunuyor. Özellikle kalabalık ailelerin ve uzun vadeli yaşam planı yapan kullanıcıların, Sakarya genelinde çift katlı prefabrik ev modellerine yöneldiği dikkat çekiyor.

Sakarya Prefabrik Ev Piyasasında 2026 Beklentileri

Sakarya’da prefabrik evlere olan talebin artmasında birçok etken rol oynuyor. Deprem bilincinin yükselmesi, hızlı teslim avantajı ve maliyetlerin daha kontrollü olması, bu yapı türünü ön plana çıkarıyor. Adapazarı, Serdivan, Hendek, Sapanca ve Akyazı gibi ilçelerde; hem tek katlı hem de çift katlı prefabrik konut projeleri yoğun ilgi görüyor.

Özellikle arsa büyüklüğü sınırlı olan bölgelerde, yaşam alanını maksimum verimle kullanmak isteyenler için 2 katlı prefabrik ev çözümleri, fonksiyonel ve planlı bir alternatif sunuyor.

2026 Prefabrik Ev Fiyatları Nasıl Şekilleniyor?

2026 yılı itibarıyla prefabrik ev fiyatları; yapı tipi, kat sayısı, toplam metrekare, oda planlaması ve seçilen iç-dış donanım seviyesine göre değişkenlik göstermektedir. Tek katlı prefabrik evler daha düşük başlangıç maliyetleri sunarken, çift katlı modellerde birim metrekare fiyatı nispeten daha yüksek olabilmektedir.

Buna rağmen çift katlı prefabrik evler, sundukları geniş kullanım alanı sayesinde fiyat–performans dengesi açısından Sakarya’da sıkça tercih edilmektedir.

2026 Güncel Çift Katlı Prefabrik Ev Fiyatları

Sakarya genelinde en çok tercih edilen çift katlı prefabrik ev modellerinin 2026 yılına ait ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:

82 m2 2+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 852.000 TL

→ 852.000 TL 92 m2 2+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 927.500 TL

→ 927.500 TL 100 m2 2+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 955.000 TL

→ 955.000 TL 105 m2 3+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.045.000 TL

→ 1.045.000 TL 118 m2 3+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.135.000 TL

→ 1.135.000 TL 120 m2 3+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.145.000 TL

→ 1.145.000 TL 131 m2 3+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.184.000 TL

→ 1.184.000 TL 142 m2 4+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.192.000 TL

→ 1.192.000 TL 149 m2 4+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.257.000 TL

→ 1.257.000 TL 150 m2 4+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.280.000 TL

→ 1.280.000 TL 158 m2 4+1 Çift Katlı Prefabrik Ev → 1.316.000 TL

Fiyat tablosu incelendiğinde, metrekare arttıkça birim maliyetin daha dengeli hale geldiği görülmektedir. Bu durum, geniş aileler için çift katlı prefabrik evleri daha avantajlı bir seçenek haline getirmektedir.

Sakarya’da Çift Katlı Prefabrik Ev Tercihinin Artma Nedenleri

Sakarya özelinde çift katlı prefabrik evlere olan yönelimin arkasında bazı temel avantajlar bulunmaktadır:

Sınırlı arsa alanlarında dikey kullanım imkânı sunması

Alt katın ortak yaşam alanı, üst katın özel alan olarak planlanabilmesi

4+1 ve üzeri oda ihtiyacına uygun plan seçenekleri

Bahçeli yaşamdan vazgeçmeden daha geniş iç hacim sağlaması

Özellikle Sapanca ve çevresinde, villa konseptine yakın mimari planlara sahip çift katlı prefabrik evlerin yoğun ilgi gördüğü gözlemlenmektedir.

Prefabrik Ev Fiyatlarını Belirleyen Unsurlar

2026 yılı itibarıyla prefabrik ev fiyatları üzerinde etkili olan başlıca faktörler şu şekildedir:

Toplam metrekare ve oda sayısı

Tek katlı veya çift katlı yapı tercihi

Isı ve ses yalıtım seviyeleri

Kapı, pencere, mutfak ve banyo donanım kalitesi

Çatı sistemi ve dış cephe kaplama türü

Nakliye mesafesi ve montaj yapılacak lokasyon

Çift katlı prefabrik evlerde; taşıyıcı sistemler, merdiven yapısı ve statik hesaplamalar nedeniyle maliyetler, tek katlı modellere kıyasla bir miktar daha yüksek olabilmektedir.

Sakarya’da Prefabrik Ev Alırken Bütçe Hesaplaması

Sakarya prefabrik ev projelerinde bütçe planlaması yapılırken yalnızca evin satış bedeli değil, ek giderler de mutlaka dikkate alınmalıdır. 2026 yılı için ortalama ek maliyet kalemleri şu şekildedir:

Beton temel giderleri: 180.000 – 250.000 TL

Ruhsat ve proje masrafları: 15.000 – 30.000 TL

Nakliye ve montaj bedelleri: 30.000 – 50.000 TL

Tüm bu kalemler dahil edildiğinde, 3+1 bir çift katlı prefabrik ev için toplam bütçe çoğu durumda 1.250.000 TL – 1.450.000 TL aralığında şekillenmektedir.

Prefabrik Evler mi, Betonarme Yapılar mı?

Sakarya’da 2026 yılı itibarıyla 100–120 m2 büyüklüğünde bir betonarme evin arsa hariç maliyeti 1.800.000 TL seviyelerini aşabilmektedir. Aynı ölçekte bir çift katlı prefabrik ev ise:

Daha kısa sürede teslim edilir

İşçilik kaynaklı maliyet artışlarından daha az etkilenir

Enerji verimliliği sayesinde uzun vadede tasarruf sağlar

Bu avantajlarıyla prefabrik evler, Sakarya’da hem yatırım amaçlı hem de kalıcı yaşam için güçlü bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

2026 Yılında Sakarya’da Prefabrik Ev Sahibi Olmak Mantıklı mı?

2026 yılı itibarıyla Sakarya prefabrik ev pazarı; artan talep, şeffaf fiyat yapısı ve hızlı teslim süreleriyle dikkat çekmektedir. Özellikle çift katlı prefabrik ev seçenekleri, geniş aileler ve uzun vadeli yaşam planı yapan kullanıcılar için öne çıkmaktadır.

Prefabrik ev fiyatlarının betonarme yapılara kıyasla daha öngörülebilir olması, bu yapı türünü Sakarya’da her geçen yıl daha cazip bir yatırım ve yaşam alternatifi haline getirmektedir.



