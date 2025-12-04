GENEL:
Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın yanındayız

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Halkımızın iyiliği için çalışmaya, faydalı projeler üretmeye, geleceğe dönük adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

04 Aralık 2025 Perşembe 09:45

 MAKAMI BOŞ KALMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın makamı hiç boş kalmıyor. Başkan Büyükakın’ın son ziyaretçileri Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Hüseyin Çakıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Haftacı, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Ali Yıldız ve Kocaeli Sivas Dernekler Federasyonu Başkanı Zafer Dolu oldu. Sivil toplum kuruluşlarının kente katkı sağlayacak önerilerini her zaman dikkatle dinlediklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin yönetiminde STK’ların çok önemli bir yeri var” dedi.

 

ORTAK PROJELER ÜRETELİM

Dernek başkanlarına teşekkür eden Başkan Tahir Büyükakın, “Ülke ve kent için hizmet başta olmak üzere proje üretmede tüm sivil toplum kuruluşlarına destek olunması önemlidir. Birlikte olalım ve şehrimiz başta olmak üzere ülkemize hizmet sunalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her daim sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin yanındayız. Halkımızın iyiliği için çalışmaya, faydalı projeler üretmeye, geleceğe dönük adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.


(Erkan ERENLER)

