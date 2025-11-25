Dilovası doğalgaz dönüşüm projesinde 250 hane tamamlandı; Büyükşehir’le temiz hava ve konfor dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası’nda yürütülen doğalgaz dönüşüm projesi kapsamında 250 hanede ücretsiz doğalgaz kurulumu tamamlandı. Bölgede doğalgaz kurulumu gerçekleştirilen ailelerin kış aylarında soba ve tüp kullanımında karşılaştıkları zorluklar ortadan kalkarken, hava kalitesinin iyileşerek daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturması hedefleniyor.

DİLOVASI’NA TEMİZ HAVA VE KONFORLU YAŞAM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi’nde” çalışmalar tam zamanlı ilerliyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Dilovası ilçesinde katı yakıt kullanımına bağlı hava kirliliğini azaltmak amacıyla belirli kriterleri karşılayan hanelerin büyük bir kısmında doğalgaz kullanımı başladı.

250 HANEDE DOĞALGAZ KURULUMU TAMAMLANDI

Kış aylarında soba kullanımına bağlı olarak artan hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na yapılan başvurular değerlendirilmiş ve 1 Ağustos itibarıyla yüklenici firma tarafından dönüşüm sürecine başlanmıştı. Proje kapsamında şu ana kadar 300 haneden 250’sinde doğalgaz kurulumu başarıyla tamamlandı.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen destek programının Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgede karbon salınımının kayda değer ölçüde azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam ortamının oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca doğalgaz kullanımının başladığı evlerde vatandaşlar, hem artan konfor hem de sağlanan ücretsiz kurulum nedeniyle yüksek memnuniyetlerini dile getiriyor.

YAŞLI ÇİFT DOĞALGAZ KONFORUNA KAVUŞTU

Dilovası Orhangazi Mahallesi’nde eşi ile birlikte yalnız yaşayan 81 yaşındaki Cemal Polat, mahallede doğalgaza sahip olmayan tek evin kendilerine ait olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir ekipleri başvurumuz ardından gelip hiçbir ücret almadan doğalgazı döşediler” dedi. Esmer Polat ise, “Bu yaşımıza geldik ama sıcak suyun yüzünü görmemiştik. Banyoya bile bazen su kaynatmak zorunda kalıyorduk. Doğalgazı hayal bile edemiyorduk” ifadelerinde bulunarak rahatlığa kavuştuklarını söyledi.

24 YILLIK SOBA VE TÜP ÇİLESİ SONA ERDİ

Turgut Özal Mahallesi’nde 24 yıldır ikamet eden 51 yaşındaki Rıskiyet Gürbüz ise hastalığı sebebi ile soba yakarken zorlandığını ifade ederek, ücretsiz olarak doğalgazı ulaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Gürbüz, “Kaymakamlık bize ulaştı. Büyükşehir’e giderek başvurduk, kısa süre içerisinde gelip döşediler. Her ay tüp değiştirmek ile uğraşıyordum. Hem tüpten hem sobanın zorluğundan kurtuldum. Çok şükür rahatladım” şeklinde konuştu.





