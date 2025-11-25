İGSAŞ, Growtech 2025’te Sürdürülebilir Tarım İçin Yenilikçi Çözümlerini Sergiledi

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren İGSAŞ, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Growtech Fuarı’nda tarımda verimliliği artıran, kaynak kullanımını optimize eden ve sürdürülebilir üretimi destekleyen yenilikçi çözümlerini tanıttı. Auto Grade Üre ve TerraForte gibi katma değerli ürünlerin yanı sıra İGSAŞ Connect ve Çiftçi Mobil Uygulaması gibi dijital uygulamalarıyla da tarımın geleceğine yön veren İGSAŞ, uygulamada yer alan Filiz Yapay Zeka Asistanı ile sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.

Yıldızlar Yatırım Holding iştiraki olan Türkiye gübre sektörünün öncü şirketlerinden İGSAŞ, bu yıl 18–21 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Growtech Fuarı’nda tarımın geleceğini şekillendiren yenilikçi ürünlerini ve dijital çözümlerini tanıttı. İGSAŞ’ın dünyanın en büyük seracılık teknolojileri fuarı Growtech’te tanıttığı İGSAŞ Connect ve yenilenen Çiftçi Mobil Uygulaması’nın yanı sıra Auto Grade Üre, TerraForte ürünlerini de sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

“Toprağın bereketini korumak ve gıda güvenliğini desteklemek sorumluluğumuz”

Growtech’in tarımın geleceği açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “İGSAŞ olarak Türkiye’de sürdürülebilir tarımın gelişimine liderlik etmek için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 Küresel Riskler Raporu’nda da vurgulandığı gibi; su stresi, toprak verimsizliği ve doğal kaynak kıtlığı önümüzdeki on yılın en kritik riskleri arasında yer alıyor. Biz de toprağın bereketini korumayı ve gıda güvenliğini desteklemeyi en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ar-Ge merkezimizde tarımsal üretimin verimliliğini artıran, sürdürülebilirliğini sağlayan projeler geliştiriyoruz. Bununla birlikte suyun geri kazanımı, enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim alanlarında hayata geçirdiğimiz yatırımlarla çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz. Growtech, bu vizyonumuzu sektörle paylaşmak ve geleceğin tarımını birlikte şekillendirmek açısından bizim için çok değerli bir platform” dedi.

“Katma değerli ürünlerimizle toprağın verimliliğini destekliyoruz”

İGSAŞ Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Ertuğrul Aktaş ise şunları söyledi: “Bu yıl Growtech’te çiftçilerimize ve iş ortaklarımıza tarımın dijital geleceğini somutlaştıran çözümler sunduk. Auto Grade Üre ve TerraForte gibi yüksek katma değerli ürünlerimizle toprağın verimliliğini desteklerken, İGSAŞ Connect ve yenilenen Çiftçi Mobil Uygulaması ile müşteri deneyimini uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Amacımız, çiftçilerin üretim gücünü artırarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamak”

İGSAŞ’ın fuarda tanıttığı Auto Grade Üre, Türkiye’nin ilk biyopolimer bazlı kaplamalı otomotiv sınıfı üresi olarak öne çıkıyor. AdBlue üretimine %100 uygun olan ürün, ileri kaplama teknolojisi ile üretildi. Ürün kekleşmeyi ve tozlaşmayı %62,7 oranında azaltırken granül mukavemetini %26,9 artırıyor. Bu özellikleriyle hem tarım hem sanayi hem de otomotiv sektörüne yönelik çok yönlü bir inovasyon sunuyor.

Yüksek kaliteli hammaddelerle üretilmiş özel bir gübre olan TerraForte ise bitkinin kök gelişiminden büyüme ve mahsulün olgunlaşma aşamasına kadar tüm süreçlerde kullanılabiliyor.

Gübre sektöründe bir ilk olan İGSAŞ Connect uygulaması, bayilerin sipariş ve sipariş sonrası tüm iş süreçlerini uçtan uca yönetebilmesini sağlıyor. Bayiler uygulama sayesinde yer ve zaman fark etmeksizin tek tuşla sipariş oluşturabiliyor, faturalarına anında erişip ödemelerini kolayca yapabiliyor. Salesforce entegrasyonu ile bayilerin tüm işlemleri ve geri bildirimleri, müşteri kartına eş zamanlı olarak işleniyor. Böylece geçmiş verilerin aktivite bazında kayıt altına alınmasını sağlarken müşteri ihtiyaçlarını daha doğru analiz edilmesini sağlıyor.

Yenilenen Çiftçi Mobil Uygulaması, yapay zekâ destekli veri kaynaklarına dayanan “doğru sulama” ve “doğru gübreleme” analizleri sayesinde su israfının önlenmesine, verimin artmasına destek olarak tarımda sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Uygulamada yer alan Filiz Yapay Zeka Asistanı, uydu destekli izleme özelliğiyle çiftçiler tarlalarının sağlık durumunu harita üzerinden takip edebiliyor. Böylece sorunları erken tespit edip hızlıca aksiyon alınabilmesine imkan sunuyor. “Anlık olarak uzmanına sor” modülü ise çiftçilere gerçek zamanlı danışmanlık desteği sağlıyor.