ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı

ANKARA – GEBZE GAZETESİ ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 yılındaki tüm sınav tarihlerini duyurdu; YKS 20-21 Haziran’da yapılacak.

14 Kasım 2025 Cuma 12:33

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. Adayların merakla beklediği takvim, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Tüm sınav tarihleri kurumun resmi internet sitesinde erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Ersoy ayrıca, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nin 19 Temmuz, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)’nün ise 1 Mart tarihinde gerçekleştirileceğini belirtti.

2026 yılı KPSS oturum tarihleri de belli oldu:

KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür): 6 Eylül

KPSS Alan Bilgisi: 12-13 Eylül

KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS): 12 Temmuz

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, tüm adayların sınav planlamalarını takvime göre yapabilmeleri için güncel sınav tarihlerini resmi web sayfası üzerinden açıkladığını duyurdu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

