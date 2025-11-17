Çayırova Belediyesi’nden sezona 10’da 10 başlangıç

DÖRDÜNCÜ PERİYOT BELİRLEYİCİ OLDU
Üçüncü periyotta ise OGM Ormanspor’un üstünlüğü vardı. Bu periyotta sadece 8 sayı atabilen Çayırova Belediyesi, ilk devrede elde ettiği üstünlüğü kaybetti ve karar periyoduna 56-55 geride girdi. Dördüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 72-79 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla ligde bu sezon 10’uncu maçında 10’uncu galibiyetini elde eden Çayırova Belediyesi, namağlup liderliğini sürdürdü.
“NAMAĞLUP YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR”
Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 15 sayılık performansıyla Berkay Candan olurken, Jamari Traylor’un 14, Hakan Yapar’ın 14 ve Can Uğur Öğüt’ün 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Maç sonunda Çayırova Belediyesi cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “10 Numara Galibiyet! Ormanspor’u mağlup eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Namağlup yürüyüşümüz devam ediyor” dedi.
(Emre KAHRAMAN)