Büyükşehir, Kartepe Çepni Caddesi’ni yeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Çepni Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları İSU tarafından tamamlanan bölgede, asfalt serimi ve yaya kaldırımı düzenlemeleriyle cadde modern bir görünüme kavuşacak.

900 METRELİK GÜZERGÂHTA YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çepni Mahallesi Çepni Caddesi’nde 900 metrelik güzergâhta plent miks temel seriminin ardından bitümlü temel ve binder asfalt tabakası uygulanacak. Ayrıca yaya kaldırımları yenilenerek vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

BÖLGENİN ULAŞIM AĞINA KATKI SAĞLAYACAK

Suadiye, Balaban, Şevkatiye, Nusretiye ve Şirinsulhiye mahallelerine bağlantı sağlayan Çepni Caddesi, bölgedeki ulaşımın önemli arterlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yenileme çalışmalarıyla birlikte hem trafik akışının rahatlaması hem de yol konforunun artırılması planlanıyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA DAYANIKLI YOL

Bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı caddede, dayanımı yüksek bitümlü temel asfalt tercih edilerek yolun uzun ömürlü ve dirençli olması sağlanacak. Böylece Çepni Caddesi, hem bölge halkı hem de sanayi taşımacılığı açısından daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım aksına dönüşecek.





(Erkan ERENLER)