banner1212
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, Kartepe Çepni Caddesi’ni yeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Çepni Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları İSU tarafından tamamlanan bölgede, asfalt serimi ve yaya kaldırımı düzenlemeleriyle cadde modern bir görünüme kavuşacak.

Büyükşehir, Kartepe Çepni Caddesi'ni yeniliyor

19 Kasım 2025 Çarşamba 10:27

 900 METRELİK GÜZERGÂHTA YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çepni Mahallesi Çepni Caddesi’nde 900 metrelik güzergâhta plent miks temel seriminin ardından bitümlü temel ve binder asfalt tabakası uygulanacak. Ayrıca yaya kaldırımları yenilenerek vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor.

 

BÖLGENİN ULAŞIM AĞINA KATKI SAĞLAYACAK
Suadiye, Balaban, Şevkatiye, Nusretiye ve Şirinsulhiye mahallelerine bağlantı sağlayan Çepni Caddesi, bölgedeki ulaşımın önemli arterlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yenileme çalışmalarıyla birlikte hem trafik akışının rahatlaması hem de yol konforunun artırılması planlanıyor.

 

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA DAYANIKLI YOL
Bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı caddede, dayanımı yüksek bitümlü temel asfalt tercih edilerek yolun uzun ömürlü ve dirençli olması sağlanacak. Böylece Çepni Caddesi, hem bölge halkı hem de sanayi taşımacılığı açısından daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım aksına dönüşecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bahçem Çayırova, Fevzi Çakmaklı öğrencileri ağırladı Bahçem Çayırova, Fevzi Çakmaklı öğrencileri...
Çiftçi, Kent Meydanı’nda incelemeler gerçekleştirdi Çiftçi, Kent Meydanı’nda incelemeler gerçekleştirdi
Çayırova’ya tam donanımlı meslek lisesi Çayırova’ya tam donanımlı meslek lisesi
Çayırova’da mevsimlik budama çalışmaları başladı Çayırova’da mevsimlik budama çalışmaları başladı
Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve Tarih Kontrolüne Sıkı Takip Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve Tarih...
Darıca’da anneler üretiyor, çocuklar eğlenerek öğreniyor Darıca’da anneler üretiyor, çocuklar eğlenerek...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bahçem Çayırova, Fevzi Çakmaklı öğrencileri...
Çayırovalı ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği...

Haberi Oku