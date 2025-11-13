KO-MEK’le sanat yolculuğunu GTO’da sergiledi

5 FARKLI SANATI ESERLERİNDE BULUŞTURDU

KO-MEK’le 10 yıl önce tanışan Sevim Gökkaya, bugüne kadar “Kağıt Rölyef”, “Ahşap Boyama”, “Alüminyum Folyo”, “Kara Kalem” ve “Kaligrafi” gibi farklı branşlarda eğitim aldı. Her bir branşta öğrendiklerini bir araya getirerek özgün bir tarz geliştiren Gökkaya, sanatın sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

SANATIN DOKUSU BU SERGİDE BULUŞTU

Sergisinde yer alan her eser, Sevim Gökkaya’nın yıllar içinde kazandığı becerilerin ve emeğin bir yansıması niteliğinde. Gökkaya, kağıt rölyef tekniğiyle derinlik kazandırdığı kompozisyonlarında ahşap boyamanın sıcak dokusunu ve kaligrafinin zarafetini bir arada sundu.

“10 YILLIK TECRÜBEYLE 71 ESERİ BİRLEŞTİRDİM”

Sevim Gökkaya yaptığı konuşmada,“KO-MEK benim hayatımın dönüm noktalarından biri oldu. Burada hem el becerilerimi geliştirdim hem de kendime olan güvenimi kazandım. Kağıt rölyefle başladığım bu yolculukta her yeni branş bana yeni bir bakış açısı kattı. Bugün 71 eserimi bir araya getirmek benim için büyük bir gurur. Bu sergide sadece sanatımı değil, KO-MEK’in bana kazandırdığı emek, sabır ve dostlukları da sergiliyorum” dedi.

SANATIN EMEĞİN ADRESİ BİR TIK ÖTEDE

Sanatın farklı dallarını birleştirerek kendine özgü bir üslup oluşturan Sevim Gökkaya’nın sergisi, Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) ziyaretçilerle 2 gün boyunca buluştu. KO-MEK el sanatları kursları, bireylerin sanatsal yeteneklerini geliştirmesinin ötesinde Kocaeli’nin kültürel ve sanatsal yaşamına da katkı sağlıyor. KO-MEK’te el sanatları kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, online başvurularını www.komek.org adresinden yapabilir.





(Ömer İLGEÇ)